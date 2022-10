Avete sentito parlare dell’espressione utilizzata da Re Carlo III per riferirsi a Meghan Markle? Forse si o forse no, ma sembra che il Re per rivolgersi a sua nuora utilizzi uno specifico nomignolo che tutto il mondo conosce già.

Parliamo di un nomignolo dato per un motivo ben preciso: di cosa si tratta? Per saperne di più continuate pure a leggere qui di seguito.

Molti di voi si staranno chiedendo “di che nomignolo si tratta?”. Sicuramente la curiosità è tanta, soprattutto perché si parla di una famiglia in vista come questa che non passa certo inosservata.

Sembra che si tratti del nome di un metallo. Avete presente “tungsteno”? Bene Carlo III utilizza proprio questo termine quando deve riferirsi a sua nuora.

Sicuramente vi starete chiedendo che nesso ci sia? Come mai? Date uno sguardo alle righe che seguono e lo scoprirete. Sicuramente rimarrete stupiti dalla spiegazione che troverete.

Meghan Markle e la sua vita nella famiglia reale

Come abbiamo accennato poco fa, la moglie di Harry per suo suocero è un “tungsteno”. Cos’è il tungsteno? E cosa significa questo?

Prima di rispondere a questa domanda, proviamo a fare un passo indietro: quando la donna è entrata nella famiglia reale sicuramente ha dovuto affrontare delle situazioni non molto semplici, come si può immaginare.

Far parte di una famiglia di questo tipo significa essere sempre sotto i riflettori e non avere più privacy e una propria vita.

Questo a volte porta a non sentirsi sicuri e protetti nemmeno nella propria casa, anche se si parla di una casa di quel calibro.

Ricordiamo a tal proposito che Meghan e Harry hanno deciso di dimettersi da reali anziani e se lo hanno fatto sicuramente avranno avuto le loro ragioni che sono da associare sicuramente alla loro salute psicologica.

Tutto questo è stato visto di buon occhio dalla famiglia o no? Sicuramente ci sono state delle remore, ma anche tanto rispetto per una donna che ha dimostrato una certa resilienza nell’affrontare diverse vicissitudini.

E questo rispetto è stato dimostrato proprio dal principe Carlo. Lo avreste mai detto?

Ora avete capito perché proprio quel nomignolo?

Il significato simbolico del nomignolo dato a Meghan

Per chi non lo sapesse, il tungsteno è proprio un metallo forte, forse il più forte.

Dunque dare del “ tungsteno” a Meghan significa riconoscerle la sua forza, la sua grande e naturale forza.

Dunque anche se i rapporti tra il Re e la moglie di Harry non sono molto flessibili, bisogna riconoscere il fatto che questo nomignolo nasconde un complimento.

E’ vero Meghan ha allontanato il marito dalla corona inglese che cosi ha perso il suo titolo. Un titolo questo che gli può essere conferito solo dal Re Carlo III.

Ma questo non può far passare in secondo piano il fatto che lo stesso riconosca le qualità di questa donna e ci teniamo a metterlo in rilievo.

Dunque dare del tungsteno a Meghan significa riconoscerle una qualità, forse la sua più grande qualità. E se questo viene dal Re Carlo III vale sicuramente il doppio.