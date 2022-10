By

La popolazione tedesca dovrà attendere la fine del 2022 per poter vedere cosa ha attuato la squadra del leader Olaf Scholz. Non solo in Italia, ma anche in Germania si assiste ad un rincaro del prezzo energetico. Il caro bollette è una piaga che sta colpendo anche l’Europa. Pare che Londra e Copenaghen siano le capitali più care, seguite da Italia, Paesi Bassi e Belgio.

Secondo l’indagine statistica da parte di Eurostat, si evince nei dati relativi al primo semestre del 2021 che il nostro dei kilowattora europeo ammonta a un valore di 0,291 euro per i privati, con le tariffe più alte in Germania.

Cosa cambierà in Germania

Ancora qualche mese di pazienza per i contribuenti tedeschi, per i quali nel periodo natalizio la bolletta sarà a carico dello Stato. Una proposta varata per sanare gli sgravi dei rincari energetici.

A partire dalla primavera del 2023, invece, sarà attivo un sostegno diversificato, che prevede agevolazioni in bolletta sull’80% dell’energia utilizzata dalle famiglie e 70% per le grandi imprese. Tale manovra per lo Stato tedesco avrà un costo di circa 90 miliardi di euro.

Fase uno e fase due

Un piano studiato ad hoc da parte della Commissione tedesca per il prezzo del gas che dopo 35 ore di riunione ha elaborato nuove proposte per agevolare il Paese.

La prima parte di aiuti sarà proprio tra meno di due mesi, nel periodo natalizio, in cui lo Stato si farà carico delle bollette dei cittadini. Invece, a partire da marzo 2023 sino ad aprile 2024, sia privati che le piccole e medie imprese pagheranno 12 centesimi al kilowattora. Questa è la proposta se il Governo accetterà i suggerimenti della commissione.

Discorso a parte meritano le industrie, che da gennaio del nuovo anno avranno una soglia al 70% e costo fisso tra i 7 e i 9 centesimi. Il presidente della federazione delle industrie tedesche, Siegfried Russwurm, ha detto la sua circa i costi di questo sistema suddiviso in due momenti:

“lo schema in due fasi proposto potrebbe costare circa 96 miliardi di euro”.

Questo nuovo piano avrà un costo di circa 200 miliardi di euro, ma sarà utile per dare sussidi e sostentamento a tutta la popolazione in Germania. Un programma che se andrà a buon fine sarà utile per contrastare il caro bollette e che ha fatto storcere il naso a diversi partner europei della Commissione Europea.