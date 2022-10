Camilla Parker, in cosa è laureata la regina consorte di Re Carlo III?

Camilla Parker, Regina Consorte, possiede moltissime doti nascoste tra cui l’amore per lo studio e il titolo conseguito è una parte importante della sua vita.



Tra i membri della Royal Family che hanno frequentato l’università, c’è anche Camilla Parker. Sapete in che cosa si è laureata la moglie del Re Carlo III, nonché regina d’Inghilterra? Ve lo diciamo noi che degree ha conseguito.

Camilla Parker, la nuova regina d’Inghilterra

Con la morte della Regina Elisabetta si apre un nuovo capitolo per la storia politica e sociale dell’Inghilterra. L’era elisabettiana, quella longeva e straordinaria, si è conclusa e quella di Carlo III, accompagnato alla guida della Nazione dalla regina consorte, Camilla Shand, sta per cominciare.

Tra qualche mese, si dice a giugno ma gli esperti reali però ancora non ne hanno dato conferma, dovrebbe realizzarsi l’incoronazione di Carlo che diventerà con tale cerimonia, ufficialmente il monarca della nazione inglese.

Al suo fianco per dare a lui tutto il supporto di cui ha bisogno, il figlio della Regina Elisabetta avrà Camilla. Il Re sarà coadiuvato nelle sue funzioni politiche e di governo dalla sua consorte.

Carlo e Camilla sono sposati dal 2005 ma la loro è una storia che va avanti, in realtà, da oltre 30 anni. Lo saprete tutti, Camilla è stata il primo amore di Carlo e per anni anche l’amante segreta dell’allora principe del Galles.

Dopo la morte di Lady Diana, i due sono usciti allo scoperto, hanno confessato pubblicamente il loro amore e il resto è storia. Camilla, sebbene non sia amatissima dai sudditi inglesi, in ogni caso è la nuova regina del Regno Unito per cui è l’Inghilterra dovrà farsene una ragione.

In verità, per quanto se ne possa dire sul conto della Parker, la nuova sovrana nasconde delle doti inaspettate, la cultura è una di queste. Sapete che ha frequentato l’università e si è laureata? Ecco in che cosa.

Che titolo di studio ha la regina d’Inghilterra

Nata nel 1947 al King’s college hospital, nel cuore di Londra, Camilla è cresciuta nell’East Sussex, in una tenuta di campagna. Proveniva da una famiglia benestante: suo padre è stato ufficiale dell’Esercito britannico mentre sua madre invece era la figlia del barone Ashcomb.

Ha vissuto quindi nel lusso più sfrenato, l’attuale regina d’Inghilterra, che aveva stretti rapporti con i Windsor fin da giovanissima. Ma che studi ha condotto Camilla Shand? Abbiamo indagato per voi.

All’età di 5 anni, i suoi genitori la iscrivono alla Drumbells school e poi alla Queen’s Gate nel South Kensington. A soli 16 anni fu spedita dal papà in Svizzera per concludere gli ultimi anni del liceo, dopodiché si trasferì in Francia, a Parigi, e proprio lì, in una famosa università, si è laureata in letteratura francese.

Prima di diventare l’amante del Principe Carlo, oggi Re d’Inghilterra, Camilla ha lavorato come designer per John Fowler fino a quando poi i suoi occhi hanno incrociato quelli del figlio della Regina Elisabetta. Da quel momento i due iniziano una relazione clandestina.

Quando Camilla conosce Carlo, era sposata con il generale Andrew Parker e da poco aveva avuto i suoi figli, Thomas e Laura. Anche se molti hanno da ridire sull’etica e sul comportamento della ex duchessa di Cornovaglia, Camilla ha comunque dalla sua il fatto di essere una donna molto buona, dolce e anche intelligente.