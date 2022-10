Caro bollette, questi elettrodomestici consumano anche se li spegni

Le bollette salate sono oramai un dato di fatto e questi elettrodomestici rovinano completamente la vita. Ecco quali consumano anche da spenti.

Oggi si cerca di risparmiare quanto più possibile sulla bolletta di fine mese considerando che i costi della vita stanno pian piano aumentando in maniera continuativa. Le famiglie italiane non riescono più ad arrivare a fine mese, tra l’inflazione che è sempre più alta e il potere di acquisto sempre più basso. Nell’ottica del risparmio è anche bene sapere quelli che sono gli elettrodomestici che consumano maggiormente anche da spenti. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere?

Come si risparmia sulla bolletta della luce?

È la domanda che tutti si pongono in questo periodo storico così complicato, ovvero se ci sono delle modalità per risparmiare sulle bollette della luce e tutte quelle di fine mese.

In questa stima di quanto costa stare un giorno a casa si possono notare di quanto incida l’uso di alcuni elettrodomestici, anche quelli impensabili. Non solo, in questo articolo andremo ad analizzare tutti quegli elettrodomestici che consumano anche da spenti e che aumentano il costo della bolletta a fine mese.

Le famiglie italiane, inoltre, stanno attuando dei piccoli trucchi per non ricevere le classiche stangate e in molti casi si sbaglia. I dati attuali spaventano se si considera che 800.000 imprese stanno rischiando di chiudere per sempre e milioni di italiani non sanno se potranno o meno pagare i conti del mese successivo.

Le proteste stanno aumentando e tutti sono propensi ad uno stop definitivo di tutti questi aumenti, conseguenti allo scontro tra Ucraina e Russia. Come anticipato, bene attuare qualche piccolo trucco come fare in modo di attivare lavatrice e lavastoviglie solo a carico pieno o usare lampadine LED che fanno risparmiare.

Non è di certo facile fare attenzione a tutto, ma è necessario per salvaguardare il budget di tutta la famiglia. Oggi come oggi non è più giustificabile far finta di nulla o non adeguarsi al periodo storico attuale.

Quali sono gli elettrodomestici che consumano anche da spenti?

Ci sono poi delle accortezze che riguardano proprio gli elettrodomestici che consumano sempre e comunque tanto, anche quando non si usano. Oltre a mettere in atto i consigli di cui sopra è indispensabile spegnere le luci quando nella stanza non c’è nessuno.

La TV si deve accendere solo quando la si guarda e mai per compagnia. Ma il vero costo lo producono quelli che sono gli elettrodomestici in stand by: in linea generale gli esperti hanno parlato di più di 70 euro all’anno, che sicuramente saliranno sino a 150 euro considerando gli aumenti del periodo.

È indispensabile spegnere tutti gli elettrodomestici e non lasciarli mai in stand by, un modo intelligente per non impattare nella bolletta di fine mese e risparmiare sul budget.