Piero Angela, Alberto lo conosciamo tutti ma avete capito chi è la figlia? Famosissima

Piero Angela ha lasciato un grande vuoto e in eredità due figli straordinari. Alberto lo conosciamo tutti, ma sapete chi è la famosissima figlia? Ecco di chi si trattat

Sono passati molti giorni dalla morte di Piero Angela, ma il vuoto che ha lasciato è ancora adesso incolmabile. Ci sono stati tantissimi video, messaggi e dediche che hanno ripercorso la sua straordinaria vita e tutto quello che ha lasciato.

Se tanto sappiamo del suo lavoro magistrale, pochissimo invece si conosce della vita privata. Un padre fiero non solo di Alberto, ma anche di sua figlia molto famosa e conosciuta: scopriamo insieme di chi stiamo parlando?

Chi era Piero Angela?

Piero Angela è nato a Torino il 22 dicembre 1928, con arrivo in Rai nel 1952 ancora prima della nascita della TV di come la si conosce oggi. Era il 1981 quando Angela porta in televisione il suo Quark, con un esperimento di 16 puntate.

Il successo è stato così tanto che gli è stata chiesta una seconda stagione sempre su Rai Uno. Da quel momento il programma è diventato un punto di riferimento per adulti e piccini, una enciclopedia parlata in maniera chiara con illustrazioni ideali per comprendere argomenti anche molto difficili.

Piero Angela durante la sua vita ha abbracciato ogni generazione, dando ai giovani un modo per ampliare la conoscenza su moltissimi argomenti scientifici e non. Purtroppo, Angela ha lasciato questo mondo nella notte del 13 agosto 2022 e – come accennato – ha lasciato un grande vuoto.

Anni di immensa conoscenza, studio e tutto sempre spiegato nella maniera più comprensibile e facile possibile. Il fatto che un uomo come Piero possa aver coinvolto giovani e bambini durante il percorso è qualcosa di straordinario. In molti hanno scritto confermando che fosse – e che sarà sempre – un punto di riferimento nella comprensione di argomenti particolari.

Tuttavia ci ha lasciato in eredità il figlio Alberto Angela, degno erede di suo padre, e una figlia molto famosa che in tantissimi conoscono.

Christine Angela, chi è la figlia di Piero Angela?

Christine Angela è la figlia di Piero Angela e la sorella di Alberto. Un viso dolce che somiglia molto alla madre, famosa e nota nell’ambito della ricerca scientifica. Di lei non si sanno tantissime cose, se non che ad oggi ha 64 anni e ha collaborato con il padre in mote pubblicazioni.

Non è mai voluta comparire in TV ma ha un curriculum di tutto rispetto, con 400 articoli scientifici pubblicati nel corso della sua vita. L’abbiamo vista durante i funerali del padre, accarezzare il fratello dopo il suo discorso bellissimo e stare vicino alla madre in un momento così difficile per tutta la famiglia.

Qualcuno dei vertici – si dice – avrebbe pensato di affidare a lei la conduzione di Super Quark: potrebbe mai accettare?