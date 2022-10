Noemi Bocchi avvistata in passeggiata con il capitano, Selvaggia Lucarelli al veleno | FOTO

By

Selvaggia Lucarelli ha incontrato, in centro a Roma, Noemi Bocchi, non risparmiandole certo delle frecciate per la nuova fidanzata di Totti.

La disputa Totti-Ilary ha suscitato grande interesse dopo la separazione. Le accuse reciproche, i dettagli emersi e la nuova fidanzata del pupone Noemi Bocchi intercettata da Selvaggia Lucarelli nella capitale. Le parole della giornalista e la battuta sulle scarpe “Chanel”.

Totti-Ilary, Noemi Bocchi intercettata da Selvaggia Lucarelli

Dopo la separazione, Francesco Totti e Ilary Blasi si sono decisamente lasciati andare. Proprio il pupone, che con il suo intervento social dopo i primi rumors di una rottura aveva predicato calma e aveva chiesto ai giornalisti di starne fuori, è stato il primo della coppia a rivelare dettagli intimi alla stampa.

Lo ha fatto con una un’intervista che francamente ha lasciato parecchio a desiderare, rilasciata al Corriere della Sera solo poche settimane fa, nella quale ha rivelato dettagli della sua vita personale alimentando la disputa e il gossip.

Nei giorni successivi, ormai senza nulla da perdere dopo le accuse dell’ex marito, anche Ilary Blasi ha saputo rispondere, punzecchiato l’ex capitano giallorosso. Indiscrezioni infatti avevano rivelato di alcuni sgarbi tra i due ex coniugi, e che Ilary avesse trattenuto alcuni Rolex del marito, che avrebbe dal canto suo invece trattenuto nella separazione degli effetti personali qualche borsa della conduttrice Mediaset.

In tutto questo l’ufficialità della relazione con Noemi Bocchi ha gettato altra benzina sul fuoco. Nelle scorse ore la donna è stata intercettata proprio da Selvaggia Lucarelli, che nei mesi ha seguito la questione soprattutto tramite social, e la giornalista non ha risparmiato frecciatine, soprattutto per un simpatico dettaglio nel suo outfit.

Noemi Bocchi, le scarpe “Chanel” scatenano l’ironia sul web

E dunque ancora sui social, la Lucarelli ha condiviso una foto scattata col suo stesso cellulare in pieno centro a Roma. La giornalista ha infatti intravisto proprio Noemi Bocchi, in giro tra le vie della capitale, e non si è potuta esimere da un tagliente commento.

Selvaggia Lucarelli nei mesi era intervenuta avendo da ridire soprattutto sul comportamento di Totti e Ilary nei confronti della stampa, e sulla loro insofferenza per il clamore mediatico, salvo smascherare le loro continue contraddizioni nelle richieste di privacy.

Dunque, su Instagram, la donna ha condiviso nella foto da lei stessa scattata un dettaglio sulle scarpe della Bocchi, ossia il marchio in bella vista: “Chanel“. Una coincidenza, visto il nome della figlia di Ilary, che ha scatenato di fatto l’ironia della giornalista e dei suoi follower. Lucarelli conclude con una battuta, facendo riferimento alla faida “borse-rolex”: