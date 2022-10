La seconda mamma di William e Harry: il nome della presunta amante di papà Carlo

La Royal Family, malgrado sia una delle famiglie più conosciute e potenti al mondo, molto spesso viene travolta da degli scandali che fanno molto discutere. Oggi Buckingham Palace si trova nuovamente coinvolto in un’altra vicenda che ha scosso milioni di sudditi. Riguarda la mamma segreta dei principi Harry e William: scopriamo di più.

La famiglia inglese riesce sempre ad attirare l’attenzione mediatica attraverso degli scandali che non passano di certo inosservati agli occhi di milioni di sudditi. Come le accuse di molestie nei confronti del principe Andrea, infatti, è stato cacciato definitivamente da Buckingham Palace e non ha più nessun titolo reale. Per l’intera royal family, in particolare per la Regina Elisabetta fu un vero colpo al cuore.

Per non parlare dell’intervista di Harry e Meghan rilasciata a Oprah Winfrey, dove la coppia ha parlato di fatti privatissimi della Corona, dichiarando affermazioni che hanno lasciato il mondo a bocca aperta. Ma ora al centro dell’attenzione ci sono i due principi William e Harry. A quanto pare loro avrebbero una mamma segreta. L’hanno tenuta nascosta per moltissimo tempo, ma dopo 40 anni la verità è uscita fuori: scopriamo di più.

Chi è la seconda madre di Harry e William? Spunta fuori il nome della (presunta) amante di Re Carlo

A causa delle continue discussioni tra Harry e la famiglia reale, i due figli di Re Carlo e Lady Diana, si sono molto allontanati. Il loro rapporto oggi è freddo e distaccato, anche se in passato non è mai stato così. Sono sempre stati legati da un forte amore fraterno. Li abbiamo visti sempre complici e affiatati, ma con il passare del tempo il loro rapporto è drasticamente cambiato.

Nelle scorse ore, è saltata fuori un’indiscrezione che li riguarda. Si vocifera che Lady Diana non sia la madre di Harry e William. Uno scoop che esce fuori solamente ora. Ma allora chi sarebbe la loro vera madre? Secondo un noto magazine tedesco, la loro vera mamma si chiamerebbe Tiggy Legge-Bourke: scopriamo di chi si tratta.

Chi è Tiggy Legge-Bourke? Tutta la verità

Tiggy Legge-Bourke per William e Harry è stata una seconda mamma per loro, infatti, durante la loro infanzia era continuamente presente. Rappresenta una delle figure più importanti della loro vita, ma per quale motivo? La donna era la loro tata.

Proprio per questo si è sempre occupata dei due principi quando erano piccoli. Quando Lady D non era presente a causa dei suoi impegni lavorativi o per motivi di salute, il suo posto veniva preso da Tiggy Legge-Bourke.

E’ stata assunta nel 1993 proprio da papà Carlo. Lei è riuscita ha conquistare la famiglia sin dal primo momento, perché si è mostrata come una affascinante, gentile e molto dolce. Anche se alcuni voci parlano di una certa antipatia tra lei e la principessa Diana, dato che quest’ultima credeva che Tiggy fosse l’amante di suo marito.

I diretti interessati non hanno mai confermato e nemmeno smentito queste voci, però è certo che la tata di Harry e William, si è sempre comportata come una seconda mamma e li ha cresciuti sempre con estrema dolcezza.