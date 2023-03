Caro bollette, chi ha superato questa età pagherà di più a fine mese: i penalizzati

Bollette più care per chi ha superato quest’età, è questa la conclusione a cui arrivano le ricerche degli esperti sul caro bollette.

Il caro bollette sta gravando sempre di più sugli italiani. Ma c’è una particolare categoria di cittadini che paga di più alla fine del mese.

Caro bollette, gli italiani sono sempre più in crisi

Che i prezzi in Italia e in generale in Europa siano aumentati è un dato inconfutabile. Lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, infatti, ha portato a un esponenziale aumento dei prezzi.

Sono aumentati soprattutto i costi delle bollette dell’energia elettrica e del gas, del carburante per i vari mezzi di trasporto; e poi ancora quelli per l’acquisto dei prodotti di prima necessità disponibili al supermercato.

La situazione che molti italiani hanno raggiunto nel 2023 è a dir poco estrema. Ormai sono milioni i cittadini che vivono in condizioni di povertà e la situazione non sembra affatto migliorare.

Molte categorie in crisi hanno chiesto al Governo dei sostegni concreti, come maggiorazioni sugli stipendi statali e sulle pensioni, bonus per disoccupati o neogenitori, e riduzione dei costi scaturiti dalle bollette.

Tutto serve, ma nessuna misura sembra ancora essere sufficiente per contrastare la crisi nera che si sta vivendo in Italia. In particolare, però, sarebbe una categoria di cittadini quella che sta vivendo più il caro bollette. Ecco che di seguito vi sveliamo di quali tipi di cittadini si tratta e soprattutto come mai sono più in crisi rispetto ad altri.

Bollette più care per i pensionati

Come vi abbiamo già spiegato, il caro bollette sta mandando in crisi in generale tutti gli italiani. Ci sono alcune categorie di cittadini, però, che stanno soffrendo di più rispetto alle altre.

In generale, le bollette sono più care per i pensionati e per le persone che hanno più di 65 anni. Le ragioni di ciò sono riconducibili alle loro case. Di solito, infatti, le persone anziane vivono in case più antiche, costituite da strutture carenti.

Queste strutture sono dotati di impianti, come quelli elettrici, che necessiterebbero una rimodernata. Molto spesso, però, gli anziani non rimodernano le loro case e continuano a vivere in abitazioni poco confortevoli.

Ciò significa che hanno bisogno di tenere acceso il riscaldamento per più ore rispetto a quelle famiglie che vivono in case moderne. Inoltre, le case dei pensionati possiedono spesso elettrodomestici con classi energetiche poco efficienti.

Anche questo dato indica che alla fine del mese arrivano loro delle bollette molto più salate rispetto a quelle che arrivano ai cittadini italiani più giovani. Inoltre, si riscontra che molti anziani, proprio a causa del caro bollette, abbiano abbandonato o venduto la loro casa, in attesa di un ribasso dei prezzi.

Sarebbero andati a vivere con i propri figli o nipoti o con altre persone, proprio per condividere le spese di energia elettrica. Ora molti tra i pensionati chiedono l’intervento del Governo, in modo che sostenga questi cittadini per consentire loro di proseguire regolarmente con la loro vita.