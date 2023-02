Riscaldamento, arriva il rimborso: queste famiglie possono richiederlo subito

Una buonissima notizia per queste famiglie, fortunate, che potranno richiedere il rimborso per il riscaldamento: queste le modalità.

Per le famiglie italiane è arrivata un’ottima notizia, con la possibilità di ottenere il rimborso per le spese del riscaldamento che sono state sostenute. Il 2022 non è stato un anno positivo, con tutte le spese maggiorate che le famiglie si sono trovate a sostnere.

Per questo motivo, nel 2023, il Governo Meloni sta cercando di mettere a disposizione degli strumenti da prendere in considerazione abbracciando categorie differenti. Focus sulle famiglie italiane e sul riscaldamento sempre più caro: quali sono le modalità di rimborso e chi potrà richiederlo?

Rincari sul riscaldamento: ci sono novità?

Come accennato, l’anno 2022 è stato un crescendo di spese e problematiche che hanno abbracciato famiglie oltre che aziende. Le bollette del gas ed energia elettrica sono aumentate a dismisura, tanto che alcune famiglie hanno dovuto chiedere aiuto al Governo e agli Enti.

I mercati europei energetici si sono ritrovati a dover contrastare una forte instabilità e soprattutto una speculazione che ha preso piede nella seconda metà dell’anno.

L’attenzione è sempre sui vari bonus e aiuti messi a disposizione per le varie famiglie, tanto da voler dare una mano a pagare anche le bollette di fine mese. Le cause di questi rincari sono risapute, ma l’obiettivo primario è poter abbassare il costo della vita e aumentare gli strumenti a disposizione come aiuto per tutti coloro che ne necessitano.

Rimborso riscaldamento per le famiglie: come ottenerlo

Le temperature invernali non hanno lasciato scampo alle famiglie, seppur con la necessità di risparmiare sull’energia elettrica o sul gas. Il riscaldamento all’interno degli ambienti è un must, seppur per poche ore al giorno.

Questa decisione impatta fortemente sulle bollette di fine mese e la crisi economica non è di certo terminata, continuando ad aggiungere tasselli importanti che non portano ad una risoluzione.

A tal proposito ci sono alcune possibilità per le famiglie che possono aiutare in tal senso, con il rimborso sulle spese del riscaldamento. È una tipologia di rimborso che viene erogata dallo Stato Italiano ed è volto alle famiglie con un reddito basso o che presentano condizioni di vista disagevoli.

L’obiettivo è la riduzione delle spese dell’energia elettrica sostenute in bolletta.

Il Governo insieme alle società di energia elettrica hanno deciso di mettere sul tavolo degli strumenti a disposizione, sempre per le famiglie con reddito basso e condizioni di vita altamente disagevoli.

Una possibilità che spetta anche a coloro che decidono di cambiare società per l’erogazione dell’energia elettrica, con rimborso sino al 65% a seconda della condizione presentata. È sicuramente una opportunità molto importante per ridurre le spese e per permettersi qualche ora di riscaldamento in più.

Come già evidenziato, sono opportunità che non vengono messe a disposizione per tutte le famiglie: per questo motivo il Governo invita a verificare quali siano le condizioni e i requisiti necessari per richiedere questo rimborso/agevolazione.