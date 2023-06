Allerta gialla in Campania, previsti forti temporali

Il maltempo non accenna ad allentare la sua morsa sull’Italia. Dopo i violenti nubifragi di ieri nel Lazio, in Calabria e in Piemonte, l’allerta meteo si sposta, oggi, su altre regioni.

In Campania, infatti, temporali sono previsti dalle ore 14 di oggi e, per questo motivo, è stata emanata un’allerta gialla.

Maltempo, allerta meteo in Campania

Temporali, anche forti e accompagnati dalla grandine, sono previsti in molte zone d’Italia. Ma ci sono alcune regioni che, anche oggi, dovranno fare i conti con l’allerta meteo, che sia essa di colore arancione o gialla. Alcune zone, come ad esempio la Campania, vedono un’allerta gialla che è stata emanata dalla Protezione Civile regionale a partire dalle ore 14 oggi fino allo stesso orario di domani, giovedì 15 giugno.

Un’allerta prevista su tutto il territorio regionale e, come cita il comunicato emanato proprio dalla Protezione Civile, “si prevedono precipitazioni diffuse con rovesci e temporali che, a scala locale, potrebbero avere una particolare intensità e dar luogo a fenomeni di dissesto idrogeologico”.

Precipitazioni intense che, anche nei giorni scorsi, hanno fatto compagnia ai cittadini del territorio, in diversi momenti della giornata e localizzati, in particolar modo, durante il pomeriggio, come ad esempio la bomba d’acqua che si è riversata sulla provincia di Napoli e, in particolare, sui comuni posti alle pendici del Vesuvio, nella giornata di domenica dove, nel giro di poche ore, è caduta tanta di quella pioggia da provocare smottamenti ed allagamenti di garage e cantine in diverse cittadine vesuviane.

Allerta gialla per pericolo di violenti temporali

Un’allerta meteo che, in realtà, è già attiva da ieri. Infatti, proprio per martedì 13 giugno, la stessa Protezione Civile aveva prorogato, nuovamente, l’allerta gialla dalle ore 14 alle ore 21. Poi il miglioramento delle condizioni meteo, fino alle 14 di oggi quando, l’aumento delle nubi ed il pericolo di precipitazioni violente, ha fatto nuovamente “scattare” l’allarme e la relativa promulgazione dell’ordinanza di allerta gialla.

Ma, come dicevamo all’inizio, il maltempo sta creando non pochi problemi in diverse regioni d’Italia. Ieri, ad esempio, la città di Roma è stata colpita da un violentissimo temporale, accompagnato dalla grandine, che ha trasformato le strade della Capitale in veri e propri torrenti d’acqua, provocando non pochi disagi alla circolazione.

Maltempo violento anche in Calabria ed in Piemonte. Oggi, invece, allerta arancione in Emilia Romagna, con particolare attenzione alle zone alluvionate dell’entroterra, ancora non del tutto uscite dalla situazione di disagio.

Tornando alla situazione allerta gialla in Campania, la Protezione Civile, inoltre, invita tutti i Comuni alla “necessaria attivazione dei COC (Centri Operativi Comunali) e delle misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile”.