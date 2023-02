Bacio tra Fedez e Rosa Chemical, la procura archivia il caso: “Il reato non esiste”

La procura di Imperia ha chiesto l’archiviazione dell’esposto presentato da Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia, e l’ex ministro per la Famiglia Carlo Giovanardi per il bacio tra Fedez e Rosa Chemical nell’ultima serata del festival di Sanremo.

Non ci sarà nessuna udienza in tribunale, quindi, per Rosa Chemical, cantante in gara e il rapper, trascinato sul palco durante l’esibizione del pezzo “Made in Italy” aggiudicatosi l’ottavo posto.

Per i magistrati di Imperia il reato non esiste

Il bacio tra Fedez e Rosa Chemical, a distanza di 15 giorni continua ancora a far discutere ma senza il rischio di andare in tribunale. Già, perché secondo i magistrati di Imperia il reato non esiste.

Dopo la finale di Sanremo, il “limone” tra i due non è stato gradito solamente dalla moglie di Fedez ma anche da Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia, e l’ex ministro per la Famiglia Carlo Giovanardi, i quali hanno presentato un esposto alla procura.

L’atto di simulare un rapporto sessuale prima, e il bacio sul finale dopo, ha fatto molto discutere al punto tale da essere stato considerato un atto osceno in luogo pubblico.

“Hanno tenuto un comportamento di una gravità inaudita in diretta tv che ha portato a un’ondata di indignazione generale per la vergogna, il disagio e la repulsione provocata dalla volgarità di un comportamento che riguarda la sfera sessuale”.

Queste le dichiarazioni degli esponenti dell’associazione, onlus nata per divulgare la famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna.

Dall’esposto contro Fedez e Rosa Chemical a quello di Blanco

Come ogni Festival di Sanremo che si rispetti, non sono di certo mancate le polemiche. Anche per la 73esima edizione sia nella prima che nell’ultima serata della kermesse canora si è tanto parlato di due eventi che hanno fatto e continuano ancora a far discutere e storcere il naso.

Mentre il bacio tra il rapper e il cantante in gara Rosa Chemical, nonostante sia stato considerato un atto osceno in luogo pubblico, per la procura di Imperia il reato non sussiste; sorti alquanto diverse, invece, per il vincitore del festival dello scorso anno, Blanco.

Quest’ultimo durante la serata di apertura si trovava sul palco dell’Ariston nelle vesti di ospite e durante l’esibizione del suo nuovo singolo “l’isola delle rose” per un problema fonico ha cominciato a dare calci alla scenografia floreale, giustificandosi di essersi divertito dato che non riusciva ad ascoltare la musica nelle cuffie.

Per questo gesto, il cantante è stato indagato con l’accusa di danneggiamento, destino sicuramente diverso rispetto ai due protagonisti della serata finale.