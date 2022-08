Carlotta Mantovan, dopo Frizzi ritrova la felicità: un’altra persona le ha rubato il cuore | FOTO

Rimasta vedova nel 2018, Carlotta Mantovan sembra aver finalmente ritrovato il sorriso. Vediamo cosa fa oggi.

Carlotta Mantovan conobbe Fabrizio Frizzi quando partecipò ad un’edizione di Miss Italia.

Fabrizio Frizzi e l’amore per Carlotta Mantovan

Galeotta fu un’edizione di Miss Italia. Fu proprio quando era al timone dello show che Fabrizio Frizzi conobbe, tra le concorrenti, colei che sarebbe diventata sua moglie: Carlotta Mantovan. Era il 2002 e lei era una giovane donna di appena 20 anni. Frizzi, invece, di anni ne aveva 25 più di lei.

Carlotta Mantovan si aggiudicò il secondo posto ma fu vincitrice dell’amore di Fabrizio. Il conduttore parlò di colpo di fulmine. Un amore che la portò alle nozze e a diventare madre di Stella nel 2013.

Fabrizio Frizzi, purtroppo, è deceduto nel 2018 dopo aver affrontato diversi problemi di salute. A stroncarlo, un aneurisma cerebrale. Le prime avvisaglie si erano viste già durante la conduzione di alcuni programmi famosi che senza di lui hanno perso molto.

Di nuovo il sorriso

La vedova Carlotta Mantovan ha una carriera televisiva alle spalle. Dopo la morte del marito, infatti, è stata la conduttrice della rubrica Tutta Salute prima e Portobello, insieme ad Antonella Clerici, poi. Prima di approdare a quei programmi televisivi, però, la Mantovan ha condotto il telegiornale su SkyTg24.

Alle spalle perché, da un po’ di tempo, per il bene di sua figlia, ha voluto ritirarsi a vita privata. Una decisione che è stata dettata dal voler preservare la figlia da scandali veri o fasulli sul suo conto.

Nel corso degli ultimi anni, infatti, la vedova di Frizzi ha scelto di centellinare le interviste e non ha mai svelato il perché del suo trasferimento in Francia, nel Sud. Per privacy non ha mai mostrato il volto della figlia, nemmeno nei suoi scatti su Instagram.

Lì conduce una vita tranquilla e ci arrivano notizie di lei grazie al suo profilo Instagram su cui pubblica diverse foto su cui manca, però, la geolocalizzazione. In particolare, si mostra spesso nella sua nuova occupazione: quella di addestrare i cavalli. Un’attività che la rende felice e spensierata e che le da il tempo di dedicarsi completamente a Stella.

Quello che Carlotta Mantovan ha dovuto compiere, dopo la morte del marito, è stato un viaggio d’amore in solitaria poiché ha dovuto crescere da sola una bambina piccola. Infatti, nonostante la grave perdita del padre, è stata proprio Stella a dare a mamma Carlotta la forza e la motivazione per andare avanti. E’ proprio la figlia, dunque, la persona che ha rubato il suo cuore di mamma nel quale, per il momento, non sembra esserci posto per nessun altro.