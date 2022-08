“Carlo l’ha messa incinta”, colpo di scena in casa reale inglese: principessina in arrivo

Nella casa reale inglese non si può mai stare tranquilli. Ora emerge la notizia di una figlia segreta di Carlo d’Inghilterra. Vediamo cosa è successo.

La teoria che sta serpeggiando nella casa reale inglese sembrerebbe essere agghiacciante.

Casa reale inglese: la figlia segreta

Carlo d’Inghilterra avrebbe una figlia segreta. Quest’ultima, l’avrebbe avuta insieme alla principessa Diana e si chiamerebbe Sarah. Nella casa reale inglese serpeggerebbero diverse teorie al riguardo ma, scopriamo meglio cosa è vero e cosa no.

Benché Lady Diana sia morta da tanti anni, ciò non ha impedito che circolassero ancora gossip e complotti circa la sua vita e soprattutto sulla sua morte. Tra queste, quella che sta facendo ancora scandalo riguarda Sarah Spencer, la figlia segreta che lei e Carlo d’Inghilterra avrebbero tenuto nascosta agli stessi fratelli Harry e William.

Il perché di questa storia

Tutto ha avuto inizio a seguito di un romanzo dal titolo La scomparsa di Olivia, pubblicato nel 2011 da Nancy E. Ryan. All’interno del volume il lettore veniva catapultato in un mondo verosimile dove la fantasia si mischiava con la realtà.

L’autrice, infatti, scrisse che nel 1980 a Diana Spencer vennero rubati degli ovuli. Questi ultimi, furono fecondati in segreto da Carlo. Lo scopo di questo furto era verificare se egli avesse realmente i requisiti per poter procreare e dare un erede alla casa reale inglese.

La nascita di Sarah sarebbe avvenuta 8 mesi prima dell’erede al trono William. Si tratta, dunque, di verità o complotto? La linea sottile tra verità e bugia c’è ma a confermare la tesi ci sono alcune dichiarazioni di Lady Bowker, la migliore amica di Diana. La Bowker ha raccontato che Diana le disse di essersi dovuta sottoporre ad una visita ginecologica prima del fidanzamento.

Una visita che, com’è noto, doveva accertare se Diana fosse davvero vergine. A praticarla fu George Pinker, ginecologo della Regina. Nessuno rivelò l’eventualità che egli dovesse prelevare degli ovuli dalla futura principessa.

L’unica prova che potrebbe confermare la tesi potrebbe essere la foto di una donna che somiglia moltissimo a Diana. Tuttavia, Michael Thorton, esperto della casa reale, ha negato perché obbligato.

Thorton ha affermato che la foto, in realtà, non era altro che un falso. La ragazza sembrava proprio Diana, nello sguardo, nel make-up e persino nelle rughe intorno al naso. In effetti, poi, in giro di foto non ce ne sono altre di questa Sarah Spencer. La verità verrà mai a galla? Fatto sta che la casa reale trema perché, chissà, Sarah un giorno potrebbe rivendicare il diritto al trono.