Il grandissimo musicista Carlos Santana è svenuto sul palco in Michigan, durante un concerto a Clarkson.

Immediati i soccorsi per il 74enne, che dalla barella su cui lo stavano trasportando, ha salutato i fan con la mano.

Il malore di Carlos Santana

Carlos Santana è un chitarrista e compositore di origini messicane che ha appassionato, e continua a farlo, tante generazioni.

Naturalizzato statunitense, ha cominciato a farsi conoscere e a riscuotere successo intorno agli anni Settanta con il suo gruppo, chiamato semplicemente Santana, fondato nel 1966.

Oggi è ‘in proprio’ e ancora molto ha da dire al suo pubblico, che lo segue in ogni angolo del mondo, riempiendo le piazze dove si esibisce.

Nel suo ultimo concerto a Clarkson, in Michigan, Santana ha dato ancora una volta spettacolo, incantando con la sua bravura alla chitarra ma purtroppo, è avvenuto uno spiacevole incidente che lo ha costretto a interrompere il concerto.

Il chitarrista infatti si è sentito male e i fan raccontano di averlo visto accasciarsi a terra, dalla sua seduta nel palco del Pine Knob Music Theatre. Questo è confermato anche dai numerosi video su Twitter dove l’uomo all’improvviso cade a terra dopo 40 minuti dall’inizio dello spettacolo.

Video of the moment Carlos Santana collapsed onstage—very scary to see, hope he’s OK pic.twitter.com/YBztWqo0pO — TrivWorks (@TrivWorks) July 6, 2022

Santana ha perso i sensi e i soccorsi sono stati immediati, infatti circa un quarto d’ora dopo essere svenuto, l’artista è stato portato via su una barella dalla quale ha alzato una mano per salutate i suoi fan.

Ovviamente il concerto è stato sospeso e i responsabili dell’evento hanno chiesto ai presenti di pregare per Santana a causa di quello che è stato definito un grave problema medico.

Non si hanno ulteriori dettagli in merito al momento, ma già le condizioni di salute di Santana non erano molto buone, infatti già in passato ha dovuto cancellare alcuni spettacoli per procedure cardiache non programmate, alle quali ha dovuto sottoporsi e che lo hanno costretto a stare lontano dalle scene alla fine del 2021.

Cosa è successo

Non si hanno molte notizie in merito all’accaduto, ma secondo quanto riporta NME, in una dichiarazione rilasciata dallo staff di Santana, il chitarrista sarebbe crollato a causa di un colpo di calore, accentuato da una forte disidratazione.

Trasportato al pronto soccorso della McLaren Clarkston, i medici confermano che è stabile e ha ripreso i sensi quasi immediatamente, tuttavia a causa di questo incidente, il concerto previsto questa sera in Pennsylvania è stato posticipato a data ancora da destinarsi.

Il leggendario chitarrista pioniere dei ritmi latini è nella Rock and Roll Hall Fame e nella lista dei 100 più grandi chitarristi nella storia, speriamo che si riprenda al meglio e scaldi ancora milioni di fan durante i concerti.

Il tour di quest’anno lo vedeva impegnato fino alla fine di agosto con la sua band ‘Earth, Wind & Fire‘.