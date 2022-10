Carlo III resta da solo a Buckingham, Camilla se n’è andata: ecco che fine ha fatto

Re Carlo III da solo nel suo grande regno. Camilla è andata via ed ecco cosa ha deciso di fare: i sudditi vogliono delle risposte.

Non c’è tregua per il nuovo Re inglese che dopo soli pochi giorni di regno ha già dovuto affrontare non pochi problemi. Non si parla solo dei classici gossip, ma anche delle decisioni che si è ritrovato a dover prendere in merito ai tagli sul budget e non solo.

Politica e vita privata si incontrano, tenendo conto delle sue mille gaffe o gli scivoloni avuti durante gli incontri ufficiali. Ovviamente, non manca la tensione in famiglia con i dissapori che si sono creati con Harry e Kate che oramai è ai ferri corti con Camilla Parker.

A proposito della Regina Consorte, questa sembra aver lasciato il marito da solo a Palazzo per fuggire via da problemi e protocollo. Dove è andata? Perché questa decisione inaspettata?

Re Carlo III, come è cambiata la sua vita?

La vita di Re Carlo III è cambiata totalmente dalla morte della madre, Regina Elisabetta II. Una vita passata a osservare e imparare, sino a quanto non si è ritrovato Re alla veneranda età di 70 anni.

I sudditi avrebbero voluto William e Kate al posto di Carlo e Camilla, non solo per tutte le vicende passate ma anche per la considerazione che hanno per il figlio del Re e sua moglie. Come Principe ha dovuto gestire scandali e disgrazie, ora come Re si ritrova con un figlio ancora ribelle che ha lasciato tutto per recarsi a Los Angeles con sua moglie Meghan Markle e fantasmi ancora presenti nella sua vita.

La maggior parte degli inglesi dona fiducia all’uomo come Re, anche se sanno che William si sta già preparando a prendere il suo posto nel momento in cui sarà necessario. Camilla Parker, Regina Consorte, ha vestito il suo ruolo con grande passione tanto che in molti credono abbia cambiato atteggiamento (in peggio).

Inoltre, in queste ultime ore è emerso abbia preso i suoi bagagli per andarsene via dal Palazzo abbandonando Re Carlo.

Camilla Parker via da Buckingham, dove è andata?

Camilla Parker è diventata Regina Consorte all’età di 75 anni, dopo che la sua vita è stata ricca di gossip e dita puntate da parte della gente. Tra gli impegni e tutto il lavoro che la donna si è ritrovata dover fare, la Parker ha deciso di abbandonare Carlo e lasciarlo a regnare in totale solitudine.

Il nuovo Re è chiamato a gestire tutte le questioni senza il suo braccio destro, quel sostegno che lo indirizza verso la strada corretta e lo aiuta a non fare degli scivoloni da prima pagina. Considerando che il grande evento dell’incoronazione è nelle mani di William, Camilla ha pensato bene di salutare tutti e andare via prima che la situazione diventi ingestibile.

Secondo i media inglesi ben informati, la Parker ha passato due mesi molto duri al fianco di suo marito dopo la morte della Sovrana Elisabetta II. Gli impegni ufficiali, i nuovi incarichi, il periodo di lutto e tutti i disagi del gossip hanno portato Camilla a chiedere uno stop meritato.

Carlo III da solo, perché Camilla è andata in India

Il magazine People nel suo sito ufficiale ha parlato della partenza di Camilla verso l’India – Bangalore – con alcuni dei suoi amici più cari. Lo scopo è una vacanza presso il centro olistico che si trova a Soukya: 10 giorni di solo relax con una terapia del benessere guidata dal medico Isaac Mathai.

La Parker è solita a questi trattamenti medicali olistici in India con il Dottor Mathai, considerando anche la sua forma fisica perfetta all’età di 75 anni. Questo vuol dire che mentre la Regina Consorte si fa coccolare in India, Carlo III sarà da solo a gestire tutto il Regno.