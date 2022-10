Lastre in pietra con licheni: come togliere tutte le erbacce dai pavimenti esterni

Lastre in pietra del tuo selciato ricoperte dai licheni: ecco come pulire i pavimenti esterni con un metodo ecologico ed economico.

Muschi e licheni possono annidarsi e proliferare sulle lastre e pietre, come pulire i pavimenti esterni? Acqua stagnante, basse temperature, umidità notturna e scarsa esposizione ai raggi solari sono tra i fattori di rischio che possono comportare la proliferazione dei licheni e dei muschi sulle lastre e sui pavimenti esterni dei propri giardini o orti.

I licheni, le muffe e i muschi crescono e colonizzano le superfici esterne dei balconi e dei pavimenti esterni. Spesso e volentieri si ricorre all’utilizzo di prodotti chimici per eliminare i licheni ed i muschi, ma non sempre è la soluzione più green ed economica. Ci sono dei metodi infallibili per mantenere pulite le lastre in pietra del proprio selciato. Scopriamo quali sono.

Licheni tra le pietre del selciato: quali sono le cause?

Le spore dei licheni vengono trasportate con il vento e con l’acqua e trovano terreno fertile per colonizzare le pietre del selciato del proprio orto o giardino. I licheni tendono a proliferare indisturbati nei terreni poco fertili e in quelli dove l’ambiente è sempre umido e all’ombra. I terreni con scarsi livelli di componenti nutrizionali sono maggiormente esposti alla formazione dei licheni, delle muffe e dei licheni. Per questo, è importante ricorrere a metodi efficaci, green e assolutamente economici.

Licheni sulle lastre dei selciati: quali sono i rimedi naturali ed economici?

Spesso si ricorre all’utilizzo di prodotti chimici, ma non sempre è la soluzione più efficace in assoluto. Ecco quali sono i rimedi naturali e più economici per pulire e rimuovere i licheni dal selciato dei pavimenti esterni del nostro giardino.

Procurati un raschietto per le fughe e rimuovi tutte le erbacce che si formano e proliferano tra le lastre in pietra del pavimento. Le erbacce più evidenti puoi rimuoverle con le mani, mentre con il raschietto puoi eliminare le erbacce più piccole. È bene pulire le lastre in pietra con dell’acqua, detersivo e con un po’ di bicarbonato. Spruzza anche un po’ di aceto e di succo di limone per eliminare e disinfettare la superficie colonizzata dai licheni.

Lascia trascorrere tre giorni affinchè i licheni ingialliscano e vengano rimossi dalle lastre in pietra con l’aiuto di una spatola. Il nostro consiglio è quello di aiutarsi con dell’acqua calda per pulire a fondo. Se noti dei residui di licheni puoi utilizzare una soluzione di acqua, bicarbonato e di sale grosso. Puoi aiutarti anche con uno spazzolino per eliminare i licheni visibili sulle lastre in pietra. Lascia asciugare il tutto e potrai vedere finalmente le lastre del tuo selciato perfettamente pulite senza ricorrere all’utilizzo di alcun prodotto chimico.