Straordinaria impresa degli azzurri che a Budapest trionfano anche nei 4×100 misti riuscendo a superare gli Stati Uniti d’America per appena 28 centesimi.

Ceccon.Martinenghi, Burdisso e Miressi gli autori del capolavoro azzurro ai mondiali di nuoto

Quinto oro per i nostri azzurri in corsia, a Budapest arriva anche il trionfo nei 4×100 misti grazie alle straordinarie prestazioni di Thomas Ceccon,Nicoló Martinenghi, Federico Burdisso e Alessandro Miressi che regalano all’Italnuoto il primo titolo nella storia della staffetta.

Mondiale da sogno per i nuotatori italiani che conquistano vittorie storiche in ogni disciplina entrando nella storia dello sport italiano.

Grande gioia per il pubblico italiano che sui social elogia i suoi campioni capaci di regalare una grandissima gioia a tutti i tifosi.

Italy wins its first gold medal in history in a relay event at the World Championships #FINABudapest2022 pic.twitter.com/mtkANUrEx4

— FINA (@fina1908) June 25, 2022