Belen Rodriguez, lo scoop: cacciata di ‘casa’ proprio da lui? Grande preoccupazione per lei

Il volto più amato della TV e dei social dice addio a lui? Ma cos’è successo, perchè l’ha cacciata via? Mille preoccupazioni per Belen.

La famosissima, finita ancora una volta sulla bocca di tutti per via della sua bellissima storia d’amore con il volto della giuria di amici, il nostro amato Stefano De Martino, catturati in scene tenere e a dir poco inequivocabili, sembra aver subito, invece, una bella batosta.

Proprio colui che allegoricamente l’ha sempre tenuta sotto la sua grande ala, sembra avergli dato un ultimatum proprio in casa sua.

Belen e Stefano, è fuoco tra loro

All’occhio attento dei fan non sono sfuggiti gli innumerevoli dettagli che lasciavano intendere in tutto e per tutto un nuovo ritorno di fiamma tra la coppia dei genitori del piccolo Santiago, non lasciando spazio ai dubbi.

La coppia, del resto, non si è sprecata in vani tentativi di nascondere la lieta notizia, anzi, le loro Instagram stories erano invase delle cene, degli spettacoli, dei luoghi che i due piccioncini visitavano assieme.

Che fosse una cena a lume di candela, davanti ad un buon calice di vino rosso la bellissima modella ed il ballerino più acclamato d’Italia non si sono fatti scrupoli a mostrare al mondo la vicinanza nello stesso luogo, la presenza l’uno dell’altra.

Tutta Italia, i fan del volto più bello mai visto e quelli del talento innato di De Martino, sono pieni di gioia, quasi come il piccolo Santiago che si può giurare sia colmo di felicità nel vedere i genitori di nuovo assieme, affiatati ed innamorati.

E non è passato molto che Belen è finita nuovamente sulla bocca di tutti. Si vocifera, infatti, che da qui a poco ella collaborerà con Discovery. Da sempre parte del team di Berlusconi con l’adoratissima casa di Mediaset, che fine farà adesso?

Berlusconi la caccia da Mediaset?

Ma il posto di Belen a Mediaset è o non è a rischio? La collaborazione con Discovery avrà sicuramente suscitato paura in Berlusconi, il quale sarà terrorizzato dal perdere uno dei volti più amati dal pubblico italiano.

Che televisione sarebbe senza il carattere spumeggiante della bellissima Belen e del suo adorato e acclamato, oltre he imitato da grandi e piccoli, accento latino? Le imitazioni di quest’ultimo, infatti, hanno portato a far crescere gli ascolti della televisione sempre di più.

Sembra confermato che la Rodriguez non lascerà le scene della Mediaset, rimanendo sul grande schermo a far innamorare tutti della sua bellezza ed eleganza senza alcun tipo di confine.

Sembra infatti fati che farà parte d ancora molto, moltissimi programmi in onda sui canali Mediaset come proprio “Le Iene”.