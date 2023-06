Capelli lunghissimi e fluenti, con questo ingrediente non ti cadranno mai più

By

In questo articolo ti spieghiamo come realizzare una maschera per ottenere capelli lunghissimi e fluenti. Ecco i passaggi da attuare.

Spesso per avere capelli morbidi e fluenti si ricorre a prodotti cosmetici che, non sempre, mantengono le promesse. Per fortuna si possono utilizzare degli ingredienti naturali portentosi.

Capelli fragili: perché accade ciò

I capelli possono apparire secchi e fragili per diversi motivi. Essendo costituiti principalmente da acqua, se i capelli non dovessero venire idratati adeguatamente, possono diventare secchi.

La carenza di idratazione può essere causata da una dieta poco equilibrata, una bassa assunzione di acqua o l’uso eccessivo di prodotti che possono disidratare i capelli, come gli shampoo aggressivi o gli strumenti per lo styling termico (phon e piastre).

Anche l’ambiente in cui si vive può influire sulla salute dei capelli. L’esposizione al sole, al vento, al cloro delle piscine o all’acqua salata può danneggiare i capelli e renderli secchi. Inoltre, l’aria secca e l’umidità bassa possono contribuire alla secchezza dei capelli.

Per avere capelli morbidi e setosi oltre che accelerarne la crescita, ti spieghiamo come realizzare una maschera molto utile con ingredienti naturali. Noterai la differenza sin dalla prima applicazione.

Come trattarli con un ingrediente naturale e rendere i tuoi capelli lunghissimi e morbidi

Il primo ingrediente che ti serve è rappresentato dai semi di lino, nella quantità di 4 cucchiai. Ponili in un recipiente. Aggiungi 300 ml di acqua e cuoci a fuoco medio per circa otto minuti, mescolando di tanto in tanto.

Lascia raffreddare. Nel frattempo, poni due cucchiai di amido di mais in una casseruola, aggiungi acqua e fai sciogliere bene l’amido a fuoco lento. Una volta ottenuta la consistenza giusta, trasferisci l’amido in un recipiente profondo.

Con l’aiuto di una garza, spremi il gel dei semi di lino, un ingrediente ad alto contenuto di cheratina. A questo punto, dovrai aggiungere l’amido di mais e un cucchiaio di olio d’oliva e un altro di olio di bardana.

Amalgama bene il tutto servendoti di un frullatore ad immersione. Otterrai una consistenza simile ad una crema, utile a due applicazioni per i capelli lunghi. Dimezza le dosi se i tuoi capelli sono più corti. Puoi conservare questa maschera per capelli naturale, in un barattolo di vetro con coperchio.

Con l’aiuto di un pennello, cerca di distribuire in modo uniforme la maschera su tutta la capigliatura. Lo scopo è quello di ottenere capelli sani e forti, che non si spezzano e non cadono più ma, soprattutto, che potranno crescere più rapidamente. Inoltre, aiuta a dominare anche i ricci rendendoli elastici, minimizzando l’effetto crespo.

Dopo aver lasciato in posa la maschera per un quarto d’ora circa, potrai procedere al risciacquo. Di seguito, ti spieghiamo come potenziare gli effetti della maschera con il risciacquo acido. In pratica, ti occorrerà il succo di un limone, a cui aggiungerai un litro e mezzo di acqua.