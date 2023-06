Vetri splendenti col metodo dell’amido di mais: solo così elimini gli aloni

Ecco come ottenere vetri splendenti col metodo dell’amido di mais. Si tratta di un metodo usato anche dalle migliori imprese di pulizie.

Oggi vi sveliamo davvero tutto su questo metodo rivoluzionario che siamo sicuri che non conoscevate e che vi permetterà di ottenere vetri lucidi quasi come se fossero trasparenti. Anche le migliori imprese di pulizie del mondo lo impiegano, per far risultare i vetri sempre puliti quasi come se fossero trasparenti.

Come mantenere i vetri sempre puliti

Sono tantissime le persone che si chiedono come mantenere i vetri sempre puliti. Per prima cosa dovete sapere che il miglior modo per far sì che risultino sempre puliti e lucidi è quello di toccarli il meno possibile.

Se, per esempio, i vetri che volete mantenere puliti sono quelli presenti nelle vostre porte, assicuratevi di afferrare queste ultime sempre dalle maniglie e mai dalla parte adiacente al vetro.

Soltanto così riuscirete a far sì che quel vetro non venga toccato inutilmente. Istruite anche i vostri figli e i vostri nipoti e in generale i vostri ospiti, affinché facciamo altrettanto.

Un altro modo per mantenere i vetri sempre lucidi è quello di proteggerli dagli eventi atmosferici. La pioggia, la grandine, la neve e il vento possono opacizzare il vostro vetro o addirittura danneggiarlo se portano con loro corpi che in qualche modo possono graffiarlo.

Proprio per questo, se i vostri vetri si trovano a contatto con la parte più esterna della vostra casa, vi consigliamo di proteggerli. Non è necessario proteggerli direttamente, ma è importante, ad esempio, installare delle tettoie esterne che impediscano agli agenti atmosferici di entrare in contatto diretto con le vostre finestre e le vostre porte.

Se anche questi metodi che vi abbiamo rivelato non vi sono risultati efficaci o se magari sono difficili o impossibili da applicare, ecco che di seguito vi illustriamo una soluzione incredibile. Secondo i tanti che la utilizzano, sembrerebbe essere davvero la più efficace.

Vetri splendenti con l’amido di mais

Moltissime imprese di pulizie ottengono vetri sempre lucidi grazie alla maizena. Maizena è un nome con cui è anche conosciuto l’amido di mais, che spesso viene chiamato con questo nome per via della celebre marca che si chiamava proprio così.

Se volete ottenere vetri lucidi e da fare invidia a tutti, in molti immergono alcuni cucchiai di amido di mais all’interno di un contenitore colmo d’acqua.

Fatto ciò, dovrete immergere nella soluzione un panno morbido in microfibra, che non danneggi i vetri e non li graffi in nessun modo.

Una volta fatto ciò, date la prima passata ai vostri vetri e lasciate che l’acqua asciughi. Fatto ciò, date la seconda passata e magari anche la terza, fino a quando non otterrete vetri così lucidi da sembrare trasparenti.

Dovete sapere che potete usare questa soluzione sia con i vetri delle porte e delle finestre che con tutti gli specchi che avete in casa.

Se lo ritenete necessario, potete ripetere la procedura tutte le volte che volete, fino a quando non otterrete il risultato che più vi interessa.