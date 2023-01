Capelli bianchi, basta con le tinte: con questo rimedio risolvi subito

By

Capelli bianchi, preparati a dire addio alle tinture. Con questo prodotto naturale risolvi immediatamente il problema della chioma canuta. Prova e ti garantiamo che rimarrai soddisfatta al 100%.

Anche a te sono iniziati a spuntare i primi capelli bianchi e non vedi l’ora di sbarazzartene? Se non vuoi ricorrere alla tintura, c’è un prodotto naturale che risolve i tuoi problemi. Ecco di che cosa si tratta.

Capelli bianchi, l’incubo di tutte le donne

Che dramma è quando ci guardiamo allo specchio e vediamo spuntare i nostri primi capelli bianchi? Temi che da un momento all’altro la tua chioma fino ad ora colorata di castano di biondo possa presto diventare canuta?

Stai tranquilla, ci sono in ogni caso tantissime soluzioni che ti consentono di colorare i capelli nel modo che preferisci. Ovviamente il rimedio più semplice è quello artificiale della tintura.

Anche tu avrai fatto forse ricorso, e anche più volte, a questo strumento, il preferito dai parrucchieri per coprire i capelli bianchi. Il più delle volte si tratta dell’utilizzo di miscele fatte con prodotti acidi e coloranti che sfibrano i capelli finendo per rovinarli a lungo andare.

Oggi però siamo qui per proporti una soluzione che siamo sicuri ti cambierà la vita. Sai come puoi coprire i capelli bianchi senza ricorrere alle tinture? C’è un rimedio naturale a cui non potrai più rinunciare.

Il rimedio naturale per coprire la chioma canuta

Se è vero che le donne sono sempre bellissime, qualsiasi sia il colore dei capelli, è altrettanto realistico dire che quando iniziano a spuntare i primi file argentei sulla nostra chioma, il panico si scatena.

Ed ecco subito che ha inizio la corsa dal parrucchiere per sottoporsi a tinture in grado di coprire i capelli bianchi. Se sei stanca di ricorrere alle tinte che sfibrano e spezzano i capelli, oggi ti proponiamo una soluzione alternativa e naturale che ti farà rimanere senza parole.

Pronta a realizzare la tua maschera per coprire i capelli bianchi? Siamo sicuri che non tornerai più dal parrucchiere per la tintura. Andiamo ad elencare l’ingrediente principale per la creazione di questo prodotto magico: il caffè.

Procediamo subito con la spiegazione. Innanzitutto, procurati un pentolino all’interno del quale aggiungerai due cucchiai di tè verde che puoi trovare facilmente nelle erboristerie e quattro foglie di alloro.

Versa nel pentolino 150 ml di acqua e metti sul fuoco a bollire coprendo il tutto con un coperchio. Dopo l’ebollizione, lascia che il tuo composto stia sul fuoco per altri 10 minuti senza il coperchio.

Quando il tè si sarà raffreddato, versalo in un bicchiere o in un contenitore con il colino. Arriviamo a questo punto al nostro ingrediente naturale principale, il caffè granulato o in polvere.

Che cosa devi fare? Semplicemente mettere un cucchiaino di questa polvere straordinaria nel tuo composto insieme ad un cucchiaio di olio d’oliva o in alternativa olio di cocco. Poi mescola molto bene. Finito. La tua maschera è pronta. Ti spieghiamo anche immediatamente come applicare il prodotto. È davvero semplice il procedimento.

Devi prendere la maschera che hai creato e applicarla sulla tua chioma massaggiando i follicoli piliferi. Indossa poi una cuffia e lascia in posa per 30 minuti dopodiché sciacqua e utilizza lo shampoo convenzionale. Et voilà, rimarrai sorpresa nel vedere che i tuoi capelli bianchi saranno scomparsi.

Questa maschera è davvero un toccasana per la tua chioma perché le foglie d’alloro, il tè verde e il caffè aiutano i follicoli piliferi a nutrirsi con minerali essenziali e vitamine. Sai che puoi applicare questa maschera anche sulle sopracciglia? Utilizza un pennello o il dito, lascia agire il prodotto per 30 minuti e poi risciacqua il tutto.

Insomma, con pochi e semplici ingredienti naturali puoi creare con le tue mani una maschera per capelli in grado di coprire la chioma canuta senza dover fare ricorso alle dannose tinture che rovinano i capelli.