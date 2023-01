1.272 euro in più sulla pensione, ecco chi avrà diritto all’aumento sul cedolino

Previsto un aumento di 1.272 euro sulla pensione: ecco chi saranno i fortunati e i motivi di questo aumento.

Ci sono due motivazioni specifiche, inerenti il cambiamento dell’importo sulla pensione che ci sarà nuovamente durante il nuovo anno appena cominciato. Per quale motivo andranno a mutare di nuovo gli importi riguardanti le pensioni di tutti per il nuovo anno? Ecco tutte le informazioni concernenti tali novità, già in previsione per il 2023.

Cosa accadrà nel corso del 2023 sulle pensioni e per quali ragioni

Come accennato poco fa è previsto un aumento sulle vostre pensioni.

In tanti si stanno interrogando sui motivi per cui l’importo delle pensioni subirà di nuovo un cambiamento durante il 2023. Prima di tutto c’è da sottolineare che l’argomentazione delle pensioni in ambito politico ha un ruolo di rilievo.

Pertanto si tratta di un tipo di tema che abitualmente viene discusso appunto dai politici, ma spesso non si riescono a trovare delle soluzioni positive da mettere in pratica.

Ciò spiega dunque perché i cambiamenti avvengono in maniera piuttosto rallentata e alquanto contenuta. Detto ciò, è importante tener presente che la rivalutazione delle pensioni 2023 rappresenta la prima causa correlata ai cambiamenti degli importi pensionistici.

Seguita dalla Riforma fiscale 2023, per il nuovo cambiamento dell’importo pensioni.

I due motivi spiegati nel dettaglio: ecco quali sono

La prima delle due motivazioni del mutamento correlato alle pensioni è sicuramente la rivalutazione automatica pensionistica, iniziata il primo giorno di gennaio del 2023 per qualsiasi pensione, anche se in misure differenti.

Ne consegue che da inizio gennaio ogni pensione sarà ricalcolata basandosi su un indice nuovo e di genere momentaneo, al 7,3% e con percentuali che si distingueranno tra di loro in base al reddito.

Inoltre si andranno a valutare pure gli acconti ricevuti già dal mese di ottobre fino a quello di dicembre, per quanto concerne la rivalutazione anticipata con una percentuale del 2%.

Perciò la rivalutazione delle pensioni del 2023 non risulterà piena per tutti e non unicamente per via del pagamento degli acconti, per coloro che avevano dei redditi entro i 35mila euro nel 2022.

Ma finanche a causa delle percentuali di rivalutazione che si fonderanno sui redditi, riviste dal Governo Meloni rispetto a quelle definite dal precedente Governo Draghi.

A questo punto, dunque, c’è stato un passaggio da tre a sei in riferimento alle fasce di ricalcolo pensionistico.

Ad esempio il ricalcolo è del 100% per quegli assegni fino a 4 volte il minimo, equivalente a 2.100 euro lordi mensili.

L’aumento di 1272 euro : per chi?

Per comprendere meglio tali cambiamenti, un esempio concreto può essere questo: per quei pensionati che percepiscono una pensione di 2000 euro ci sarà un incremento approssimativo di 106 euro mensile. Tenendo ovviamente conto del 2% di acconto già ricevuto.

Dunque basandosi su un calcolo corrispondente a 106 euro moltiplicato per 12 mesi, si potrà giungere alla cifra corrispondente di 1.272 euro annuali in più sulle pensioni.

Un’altra motivazione che potrebbe portare ulteriori modifiche sull’importo delle pensioni nel 2023, potrebbe essere quella dovuta alla revisione delle aliquote Irpef, attraverso la nuova riforma fiscale del 2023.

Queste ultime già erano state riviste da Draghi, il quale col suo Governo aveva provveduto a ridurle da cinque a quattro.

Le quattro aliquote Irpef attualmente previste sono queste:

23% per redditi che arrivano fino a 15.000 euro;

25% per redditi che sono tra 15.000 e 28.000 euro;

35% per redditi che sono tra 28.000 e 50.000 euro;

43% per redditi che superano i 50.000 euro.

A tal proposito c’è da dire che il Governo Meloni sta pensando addirittura di diminuirle ancora, facendole arrivare a tre.

Però attualmente ancora non si ha la certezza di questo eventuale nuovo cambiamento che potrebbe verificarsi durante il nuovo anno.

In questo caso, il cambiamento maggiore andrebbe a colpire chi ha ad esempio una pensione di 2mila euro al mese, con un importo annuale di 26mila euro.

Ciò in quanto nel nuovo anno l’aliquota Irpef potrebbe aumentare, tornando al 27% dall’attuale diminuzione equivalente al 25%. Così da andare a modificare in peggio l’importo della pensione, riducendolo a causa delle ulteriori tasse da pagare.

Percentuali e dettagli più precisi: ecco le aliquiote

Come affermato poco fa c’è stato un passaggio da tre a sei, se si parla delle fasce di ricalcolo pensionistico.

Vediamole qui di seguito nel dettaglio:

del 100% per gli pensioini fino a 4 volte il minimo, con un importo di 2.100 euro lordi al mese

dell’85% per assegni fino a 5 volte al minimo, con un importo di 2.626 euro lordi mensili;

del 53% per assegni fino 6 volte il minimo, con un importo di 3.150 euro;

del 47% per assegni fino a 8 volte il minimo, con un importo di 4.200 euro;

del 37% per assegni fino a 10 volte il minimo, con un importo di 5.250 euro al mese;

del 32% per assegni che vanno oltre le 10 volte il minimo.

Queste nuove percentuali spiegano il perchè chi riceve una pensione dell’importo di 2000 euro, subirà l’aumento che è stato detto poc’anzi, ovvero 106 euro mensili che in proporzione a un anno sono 1272 euro in più.

Allo stesso modo chi riceve una pensione di 1600 euro avrà un aumento al mese di 85 euro.

Chi invece prende assegni che superano questi importi e che sfiorano i 3mila euro, avranno un minor aumento, che sarà di circa 116 euro al mese per un importo totale all’anno di 1500 euro. Chi invece prende assegni che superano i tremila euro, riceverà un aumento al mese di 102 euro.

Eccovi spiegato il motivo e l’importo del vostro aumento che arriverà sulla vostra pensione, per togliere qualsiasi dubbio o incertezza.