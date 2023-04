Canone RAI, sbuca fuori il trucco legale per non pagarlo più: sconosciuto a molti

Canone RAI, ecco il trucco legale per non pagarlo più: è sconosciuto a molti. Se rientri in questa categoria e hai i seguenti requisiti, puoi evitare di pagare questa ulteriore tassa che pesa sulle tue spalle.

Come la maggior parte dei cittadini italiani, ti ritroverai anche tu a versare un contributo per il pagamento del Canone RAI. Sai che potresti non pagarlo più? Ecco il trucco legale che ti svincola da questa tassa.

Tassa di abbonamento alla televisione: ecco cosa dice l’Agenzia delle Entrate

I cittadini italiani, per attuazione di un decreto legge, sono tenuti a pagare il Canone . Si tratta di un abbonamento alla televisione dovuto da tutti i possessori di un apparecchio che riceve i segnali televisivi.

Questo contributo si versa una sola volta all’anno, a famiglia, purché i familiari risiedano tutti nella medesima abitazione. Secondo quanto si può leggere sul sito dell’Agenzia delle Entrate, con una legge del 2015 entrata in vigore nel 2016, si introduce la presunzione di detenzione della televisione associata a un’utenza che è quella dell’energia elettrica.

Pertanto, il pagamento del Canone RAI viene addebitato in fattura. Prova a guardare anche tu una delle tue bollette più recenti. Potrai notare una voce – generalmente segnalata in grigio – che ti indica la quota da versare per ottemperare al pagamento del Canone RAI. Sai che potresti però non pagarlo più? Sbuca fuori il trucco legale sconosciuto a molti.

Canone RAI: spunta il trucco legale per non pagarlo più

Se ultimamente hai notato che la tua bolletta è lievitata, probabilmente non hai considerato il costo del Canone RAI. Dal 2016, vale la presunzione di detenzione del televisore, ragion per cui, il Canone RAI viene addebitato in bolletta.

Probabilmente, non avrai mai fatto caso ad una voce aggiuntiva che è presente proprio sulla tua fattura. Tutti gli italiani si ritrovano a dover pagare il Canone RAI per attuazione di una disposizione di legge.

Il pagamento di questa tassa dipende dal fatto che utilizziamo apparecchi elettronici in grado di ricevere segnali televisivi. Soltanto alcune categorie di persone sono escluse dal pagamento di questo contributo e per ragioni specifiche come motivi di salute, di età oppure di reddito basso.

Sbuca però un trucco legale che consentirà anche ad altre persone, diverse da quelle appartenenti alle categorie appena menzionate, di evitare di pagare il Canone RAI.

Devi essere consapevole del fatto che il l’abbonamento alla TV è una tassa che pende in capo ai proprietari di un apparecchio televisivo ma non di chi ne usufruisce. Lo stratagemma è questo: se non sei il proprietario della televisione o di qualsiasi altro dispositivo che riceve i segnali televisivi, potresti non essere obbligato a pagare il Canone RAI.

Ovviamente, per avvalerti di questo trucchetto devi dimostrare che stai dicendo il vero e che quindi non sei tu il proprietario della televisione. Che cosa dovresti, dunque, fare? Semplicemente compilare una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui attesti che il televisore non è di tua proprietà.

Dovrai poi allegare anche un documento valido di identità e inviare il tutto al tuo comune di residenza il 31 gennaio di ogni anno. In questo modo sarai escluso dalla lista dei contribuenti che sono invece obbligati a versare la tassa di abbonamento per la televisione.

Ovviamente, è importante evidenziare che il pagamento del Canone RAI deve sempre avvenire a meno che non ci siano delle valide ragioni come quelle sopra esposte. Se tenti di ingannare la legge, sappi che andrai giustamente incontro a delle ammende amministrative anche consistenti.

Quella che ti abbiamo esposto è una strategia legale per evitare il pagamento di questa ulteriore tassa ma sempre se rispetti i requisiti e le condizioni che abbiamo elencato poco sopra. Se a seguito di controlli si scopre che hai dichiarato il falso, dovrai fare i conti con la giustizia.