Il Piccolo Principe festeggia 80 anni con una nuova edizione

Gli ingredienti per una ricetta perfetta comunque ci sono già: c’è il protagonista, dal viso un po’ imbronciato, ma sempre curioso verso il mondo, ci sono un re austero, la rosa vanitosa all’ennesima potenza, ma soprattutto vi è un universo fatto da Pianeti grandi quanto una casa, uno dei quali ospita un solo inquilino, come sappiamo.

Quello che rende la sfida ancora più complessa comunque è l’importanza che hanno le illustrazioni per questo racconto: questo è il tipico caso in cui non sono assolutamente accessorie, sono le protagoniste indiscusse della storia e sono importanti tanto quanto le parole (forse anche di più, ci permettiamo di dirlo).

E quello che rende Riddell in questo senso un eroe è che è riuscito a inserire, nel mare magnum delle immagini, anche un pezzettino di sé, della sua arte, della sua storia. Non a caso, l’aviatore, all’inizio del racconto, ricorda che quando era piccolo i suoi disegni non era compresi dagli adulti, perché considerati poco realistici, cosa che lo impressionò tanto da spingerlo a mettere le matite al chiodo.

Sarà il Piccolo Principe a spingerlo a comprendere che credere è un atto di coraggio, non di ingenuità assolutamente: il suo (giovane) amico lo aiuterà quindi a ritrovare la sua vecchia passione e a dipingere un boa che ingoia un elegante, una pecora, una museruola.

Volendo fare un parallelismo con la vita di ognuno, potremmo pensare che è esattamente come quando qualcuno ha un sogno da bambino e decide di accantonarlo perché crede fermamente sia irrealizzabile (oppure qualcun altro glielo fa credere) e poi da adulto lo ritrova e capisce che forse non si erano mai persi del tutto di vista e che non può fare assolutamente altro che seguirlo senza farsi né fare domande. A volte per farlo, per arrivare a questa consapevolezza, è necessario che qualcuno arrivi e che funga da spinta, da booster di energia, da carica. In questo caso, la grinta è il bambino.

Chiudiamo con la postfazione dello stesso Riddell, che ci ha tenuto a scrivere, dopo aver a lungo disegnato: “Non posso essere sicuro, ma ho l’impressione che ogni cosa stia andando per il meglio. Dopotutto, come dice la volpe, si vede bene solo con il cuore”. In effetti anche per seguire un sogno è necessario guardarlo con il cuore: è l’unico modo per essere sicuri di aver fatto la scelta giusta nel seguirlo.