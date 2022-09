Un’ottima Cremonese ferma l’Atalanta a Bergamo!

La Cremonese conferma di essere una squadra molto organizzata tatticamente, i ragazzi di Alvini fermano l’Atalanta al Gewiss Stadium al termine di una prestazione nettamente convincente. Succede tutto nell’ultimo quarto d’ora di gioco, Demiral illude i padroni di casa poi Valeri fissa il punteggio sull’1-1.



Partita bella ed entusiasmante al Gewiss Stadium di Bergamo con i padroni di casa che non riescono a superare il muro degli ospiti, bravi a compattarsi dietro e ripartire con qualità.

I bergamaschi avevano assaporato la vittoria grazie al gol di Merih Demiral ma la gioia dura solo pochi minuti con Valeri che fissa il risultato sull’1-1.

Il piccolo passo falso degli uomini di Gasperini non modifica la classifica con i nerazzurri che agganciano il Napoli e si prendono il comando della Serie A.

Punto d’oro invece per la Cremonese che sale a 2 punti in classifica ed approfitta (parzialmente) della sconfitta interna della Sampdoria contro il Milan.

Demiral non basta, la Cremonese frena l’Atalanta

Ritmo vibrante ed ottima qualità tecnica al Gewiss Stadium con Atalanta e Cremonese che giocano una partita piacevole e ricca di colpi di scena. E’ la squadra di Gasperini a fare la partita ed a creare le situazioni migliori ma i ragazzi di Alvini rispondono colpo su colpo andando vicini a sbloccarla già nel primo tempo con il tiro di Escalante.



Senza Duvan Zapata il tecnico atlantico da fiducia a Luis Muriel ma il calciatore colombiano non è ancora brillante e finisce nel perdersi tra le maglie di un’organizzatissima Cremonese.

Rispetto al solito i padroni di casa sembrano meno brillanti e non riescono a dominare la partita dal punto du vista fisico e tecnico.

Tanti applausi comunque per la Cremonese che finora è sempre uscita a testa alta dopo ogni sfida dimostrando, tra le squadre in lotta per la salvezza maggiore organizzazione di gioco.

Stasera toccherà alla Juventus che battendo al Salernitana potrebbe portarsi a due lunghezze dal tridente in formato Atalanta, Napoli e Milan.

Con questo atteggiamento ed un pò più di coraggio la Cremonese potrebbe sicuramente salvarsi, i lombardi dovranno vincere gli scontri diretti e provare a strappare punti importanti a qualche big del nostro campionato.

Alvini ripartirà da un tandem offensivo che sembra funzionare alla grande con Okereke e Dessers che al momento sono gli assoluti trascinatori del club lombardo in una prima parte di stagione che nonostante i due punti in classifica può essere ritenuta comunque ampiamente positiva.