Valigia in tessuto, come smacchiarla dopo il rientro dalle vacanze: torna impeccabile

Fare la valigia è un’operazione impegnativa ma anche entusiasmante, quando si è in procinto di partire per le vacanze. C’è chi usa valigie rigide, in tessuto oppure borsoni. La valigia in tessuto è una delle più usate per la sua praticità visto che pesa meno, è più morbida, si può riempire di più rispetto a quella rigida.

Al rientro dalle vacanze estive potresti accorgerti della presenza di macchie sulla valigia. Rimuovere le macchie non è un’impresa semplicissima e non puoi neanche lavare la valigia in lavatrice.

Se non hai la minima idea di come risolvere il problema possiamo aiutarti noi.

C’è un rimedio molto efficace e rapido per rimuovere le macchie dalla tua valigia di tessuto. Scoprilo.

Valigia in tessuto: il metodo rapido per smacchiarla

Oltre ad essere pratica e bella, la tua valigia ti è anche costata abbastanza. All’idea di non riuscire a rimuovere quelle macchie tremi dalla rabbia.

Il sistema per smacchiarla e facilitare la rimozione dello sporco c’è, è sicuro, efficace e rapido. Dovresti provarlo perché è un rimedio perfetto per risolvere il problema.

Avrai bisogno di:

Una bacinella;

Sapone di Marsiglia;

Una brocca;

Una spazzola di setole dure.

Insomma, tutti elementi che abbiamo solitamente in casa.

Ecco come devi procedere per far tornare la tua valigia come nuova.

Come smacchiare la tua valigia in tessuto con un metodo semplice ed efficace

Considerando che, spesso, i prodotti chimici che promettono di togliere le macchie dai tessuti in generale possono danneggiarli, risultare nocivi per l’ambiente e tossici per la salute, conviene ricorrere ad un metodo casalingo innocuo ed efficace.

Ecco come procedere:

Riempi una bacinella con acqua bollente;

Inserisci nella bacinella un po’ di sapone di Marsiglia (in scaglie oppure liquido, fa lo stesso);

Mescola il tutto finché il sapone non si sarà sciolto completamente e non avrai ottenuto una miscela pulente omogenea;

Prendi una brocca, riempila recuperando dalla bacinella il mix pulente e versalo sulla valigia da smacchiare;

A questo punto, con una spazzola dalle setole dure, comincia a strofinare energicamente sulle parti macchiate e più sporche. Evita di strofinare con troppa potenza e pressione nelle aree più delicate (cuciture, bordi, ecc.) perché potrebbero rovinarsi;

Prendi la brocca e riempila di acqua fresca versandola sulla valigia per eliminare fino all’ultima traccia di sapone e schiuma.

Fatto. Ora non ti resta che attendere che la valigia perfettamente smacchiata si asciughi.