Stati Uniti: dagli insulti alla sparatoria, morti 2 adolescenti

Negli Stati Uniti, ad Atlanta, è nata una violenta lite tra giovani di età compresa tra i 14 e i 16 anni. Da una semplice discussione via social ad una tragica sparatoria dal triste bilancio. Secondo prime indiscrezioni due adolescenti hanno perso la vita durante la rissa armata.

Secondo quanto riferito dall’emittente ABC news si sarebbe trattato di una lite nata dietro un canale social e poi, in un secondo momento, gli insulti sarebbero degenerati in un rissa con armi da fuoco.

La sparatoria tra adolescenti

Quello che è successo in Georgia, nel sudest degli Stati Uniti, è un evento tragico dal triste bilancio. Secondo una prima stima due ragazzi di 14 e 16 anni hanno perso la vita. Una comune lite tra giovani nata all’interno di un social network per poi essersi consumata e degenerata in una violenta sparatoria.

Il tutto nel giro di poche ore. Il tutto avvenuto nella giornata di sabato. Un fine settimana finito in tragedia. Secondo l’emittente Abc news la rissa è avvenuta all’interno di un complesso di appartamenti nella zona sud-ovest della città.

Dalle prime ricostruzioni della polizia la lite è avvenuta intorno alle 7 per poi degenerare poco dopo quando un gruppo di persone ha fatto irruzione dentro un appartamento.

Le vittime

La polizia locale ha già avviato le indagini per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dello svolgimento dei fatti. Il bilancio è di due morti e di tre feriti che sono stati ricoverati in ospedale. Tutti adolescenti.

I ragazzi che hanno perso la vita avevano rispettivamente 14 e 16 anni; quelli che invece sono rimasti feriti 11 e 15 anni: il loro reale stato di salute non è stato specificato, quindi non si sa se le loro condizioni siano gravi o meno, l’unica notizia è che uno dei tre è stato sfiorato da un proiettile.

Inoltre, dall’indagine investigativa, è emerso che dopo la lite degenerata all’interno di un appartamento, la rissa con arma da fuoco è proseguita con un altro gruppo di persone. Quindi la sparatoria pare essere proseguita in un secondo round.

La polizia, infatti, non è riuscita a stimare il numero esatto delle persone coinvolte ma da una prima e sommaria analisi erano davvero in tanti a sparare. Saranno gli investigatori ad accertare le reali cause della lite nata attraverso un social e degenerata in tragedia.

Purtroppo, in Georgia, non è la prima rissa armata di cui si sente parlare. Molte volte la capitale, Atlanta, è rimbalzata alle cronache per tragedie simili come a quelle di sabato.