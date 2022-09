Canada: Myles Anderson muore per “problemi medici”

By

Dopo quattro giorni di ricerche, mercoledì la polizia del Canada ha riferito di aver arrestato Myles Sanderson, 30 anni, il secondo sospetto ricercato per l’ondata di accoltellamenti dello scorso fine settimana, in cui 10 persone sono morte in una riserva tribale indigena e dintorni.

Tuttavia, ore dopo, la polizia ha indicato che era morto “per problemi di salute non specificati”. Il primo dei sospetti, Damien Sanderson, è stato trovato morto martedì. La polizia aveva appena emesso un avviso sulla sua ubicazione e lo ha immediatamente annullato: “Myles Sanderson è stato localizzato e preso in custodia dalla polizia vicino a Rosthern, Saskatchewan, intorno alle 15.30 di oggi”.

Myles Anderson aveva già un mandato di perquisizione prima degli attacchi di questa domenica

“Non vi è più alcun rischio per la sicurezza pubblica in relazione a questa indagine”, ha affermato in un tweet la divisione provinciale della Royal Canadian Mounted Police (RCMP). Il luogo in cui è stato detenuto è a nord-est di Saskatoon, la città principale della provincia, ea circa 130 chilometri dalla riserva dove sono avvenuti la maggior parte degli attacchi.Da allora la polizia ha confermato ufficialmente la morte di Myles Sanderson, che alcune fonti avevano anticipato.

Non si sa ancora quali “problemi di salute” abbiano portato alla sua morte. La polizia ha annunciato che sarà aperta un’indagine sulle circostanze della sua morte. Al momento dell’annuncio dell’arresto, la polizia non ha detto nulla sul suo ferimento. Suo fratello Damien Sanderson, 31 anni, è stato trovato morto con ferite che sembravano non autoinflitte, rendendolo l’undicesima vittima. Il suo corpo è stato ritrovato nell’area della riserva indiana di James Smith dove è avvenuta la maggior parte degli attacchi.

Myles Anderson aveva già un mandato di perquisizione prima degli attacchi di questa domenica, in cui la città di Saskatoon, la più grande della provincia, è stata identificata come la sua ultima ubicazione nota. La polizia aveva avvertito che era armato e pericoloso. “Myles ha una lunga storia criminale che coinvolge sia la persona che i crimini contro la proprietà”, ha detto martedì Rhonda Blackmore, portavoce dell’RCMP.

Il Canada di fronte ad una spirale di violena inaudita

Una delle domande ora è perché fosse libero con una storia criminale così lunga. Era stato rilasciato provvisoriamente e le autorità del Canada hanno indicato che indagheranno sulle circostanze in cui era stato concesso. “Agli uomini e alle donne in uniforme che hanno lavorato giorno e notte per localizzare e arrestare questo pericoloso criminale, grazie.

Abbiamo tutti un grande debito di gratitudine”, ha detto su Twitter Scott Moe, il premier della regione del Saskatchewan, dove sono avvenuti gli attacchi.L’altro aspetto è cercare di chiarire il più possibile il movente e le cause degli attentati, cosa che la morte degli indagati rende ancora più difficile. La polizia si è affrettata a identificare i Sanderson e fin dall’inizio ha creduto che molte delle vittime fossero state scelte a caso, non deliberatamente.

Ci sono stati sei membri della stessa famiglia accoltellati. Tra le vittime ci sono persone dai 23 ai 78 anni. Tra i feriti ci sono adolescenti, ma nessun bambino. La polizia stava cercando i due fratelli, che credevano fossero scappati, ma la comparsa del corpo di uno di loro proprio nella riserva dove sono avvenuti gli attacchi mette in dubbio la loro partecipazione agli eventi o se si tratti piuttosto dell’undicesima vittima , accoltellato dal proprio fratello.