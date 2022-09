Brasile: il bicentenario dell’indipendenza diventa un atto elettorale

Il presidente e candidato del Brasile, Bolsonaro, ha partecipato a due eventi, la mattina a Brasilia e il pomeriggio a Rio, in cui ha allertato i suoi seguaci del possibile ritorno di un governo progressista: “Un male che è durato 14 anni vuole tornare al crimine scena”.

Il Brasile commemora questo mercoledì il bicentenario della sua indipendenza dal Portogallo nel bel mezzo di una campagna elettorale combattuta, in un clima di massima tensione e con il timore che possa sfociare in qualche episodio violento. Il presidente Jair Bolsonaro ha trasformato l’evento in un susseguirsi di eventi elettorali a Rio de Janeiro e Brasilia dopo aver presieduto la parata ufficiale nella capitale.

Una folla ha acclamato sulla spiaggia più famosa del Brasile, Copacabana, il discorso di Bolsonaro

Una folla ha acclamato sulla spiaggia più famosa del Brasile, Copacabana, il suo discorso contro la corruzione, la sinistra e l’aborto. Il presidente di estrema destra, che vuole la rielezione, ha inteso capitalizzare il bicentenario e raccogliere una folla di sostenitori nelle strade nel tentativo di smentire i sondaggi che lo collocano dietro Lula da Silva e dare così una spinta definitiva alla sua campagna.

Mancano 25 giorni alle elezioni. Bolsonaro transita questo mercoledì tra i suoi due ruoli: Presidente della Repubblica e candidato. Dopo aver assistito alla parata civico-militare svoltasi a Brasilia come presidente, è salito sul palco come candidato per un altro mandato “Sappiamo che siamo di fronte a una lotta tra il bene e il male.

Un male che è durato 14 anni nel nostro Paese (in riferimento ai governi del partito di Lula), che ha quasi rotto la nostra patria e che ora vuole tornare sul luogo del delitto. Non torneranno! Il popolo è con noi, dalla parte del bene”, ha proclamato. Sia a Brasilia che a Rio, prima del discorso una preghiera. Il suo intervento a Copacabana è stato totalmente elettorale, ha evitato la solennità dell’anniversario per aggredire Lula e vantarsi della dirigenza.

Il carpentiere Murilo, 36 anni, era uno dei migliaia in attesa del suo discorso. Per questo bolsonarista, la cosa più importante è che l’estrema destra “ha salvato il Brasile, la morale e l’etica” e dice anche “è riuscito a liberarci dal socialismo”. E ora si tratta di evitare un ritorno al potere del Partito dei Lavoratori perché, sostengono, il Brasile diventerà Venezuela, Nicaragua o Cile.

Tra coloro che lo hanno ascoltato a Copacabana, tante donne ben vestite con la maglia della squadra brasiliana, militari in pensione in divisa, giovani coppie, famiglie con bambini. La maggior parte bianca. Sono uniti dai valori che Bolsonaro difende: la famiglia tradizionale, Dio, la patria e la libertà. E l’assoluta convinzione che l’ex paracadutista sconfiggerà Lula. “Se non ci sono frodi, vincerai di sicuro. Non mi fido affatto dei sondaggi”, ha detto la farmacista 70enne Eliane.

Il Presidente è fiducioso che la mobilitazione popolare sarà un punto di svolta nella campagna,

I sostenitori del presidente non credono ai sondaggi, sostengono che siano manipolati. In linea con questa idea, sulle reti bolsonistiche circolano costantemente immagini, con primi piani, in cui il leader di estrema destra appare circondato da un vasto pubblico come presunto segno che il suo sostegno è maggioritario. Il presidente portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa, ha assistito alla sfilata ufficiale a Brasilia insieme a Bolsonaro.

Per mesi in Brasile si è ipotizzata una rottura dell’ordine democratico. Nel giorno dell’indipendenza del 2021, Bolsonaro ha insultato un giudice della Corte Suprema – lo ha definito un mascalzone – e ha minacciato di disobbedire alle sue decisioni. Gli atti civico-militari di questo Giorno dell’Indipendenza sono, da un lato, il culmine di un bicentenario di bassissimo profilo che include l’esibizione del cuore dell’imperatore Pedro I che proclamò l’emancipazione nel 1822, in prestito dal Portogallo.

Ma, allo stesso tempo, Bolsonaro è fiducioso che la mobilitazione popolare sarà un punto di svolta nella campagna, che Lula, di sinistra, ha guidato fin dall’inizio.Eduardo Heleno, dell’Istituto di Studi Strategici dell’Università Federale Fluminense, spiega al telefono che il presidente Bolsonaro farà “un culto di un rapito il 7 settembre per fare politica e mostrare ai suoi sostenitori che ha un grande sostegno”.

Sostiene che utilizzerà le immagini della folla “per mantenere fedele il suo elettorato e credere di poter vincere”. Lula, che ha trascorso il giorno dell’anniversario a casa, registrando clip elettorali, ha twittato questo mercoledì: “Ho fiducia che il Brasile riconquisterà la sua bandiera, la sua sovranità e democrazia”. L’ultimo sondaggio targato Datafolha dà all’ex presidente un vantaggio di 13 punti sull’attuale presidente.