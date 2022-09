Canada, morto secondo sospettato considerato responsabile della strage

Canada: deceduto il secondo sospetto, collegato alla strage compiuta in diverse comunità del paese, provocando 10 morti.

Myles Sanderson, secondo sospettato per la strage compiuta in Canada in diverse comunità locali, sarebbe morto, secondo quanto afferma la polizia. L’uomo, insieme a Damien Sanderson, ha ucciso dieci persone nella provincia del Saskatchewan, per poi decedere mentre era in custodia. Nell’auto rubata che guidava è stato ritrovato anche un coltello che era stato avvistato anche dalle persone che hanno segnalato la vettura.

Canada, morto secondo sospettato degli accoltellamenti

Il commissario della Royal Canadian Mounted Police – Rhonda Blackmore – ha dichiarato che Myles Sanderson è stato ricoverato, dopo il suo arresto, in un ospedale locale, dovve è morto: l’uomo era finito nella struttura ospedaliera a causa di ferite autoinflitte.

La Blackmore ha detto che non poteva parlare del modo in cui l’uomo è deceduto, anche se ha tenuto a precisare che tutte le manovre di soccorso sono state attuate al fine d salvargli la vita.

Myles Sanderson è stato catturato su un’autostrada vicino alla città di Rosthern, nella provincia del Saskatchewan, zona in cui gli agenti si sono diretti, allertati da diverse segnalazioni che parlavano di un’auto rubata, guidata da un uomo in possesso di uno strumento da taglio.

Gli ufficiali hanno spinto il veicolo di Sanderson fuori strada, facendolo finire in un fosso, ha detto in una conferenza stampa l’assistente commissario Rhonda Blackmore, comandante dell’RCMP nel Saskatchewan. Quando è stato arrestato, all’interno del veicolo è stato ritrovato anche un coltello.

La polizia ora dovrà trovare una motivazione – ammesso che ce ne sia una – che possa essere messa alla base degli omicidi commessi, anche se non sarà semplice.

Le accuse formulate nei confronti dei due fratelli

I fratelli Myles Sanderson e Damien Sanderson sono sospettati di aver messo in atto gli accoltellamenti che hanno portato alla morte di 10 persone e al ferimento di altre 19 nelle comunità indigene di James Smith Cree Nation e nella città di Weldon, nel Saskatchewan, secondo le autorità.

Damien Sanderson è stato trovato morto lunedì in un campo vicino ai luoghi degli accoltellamenti con “ferite visibili“.

La polizia di Saskatoon ha confermato alla Canadian Broadcasting Corporation che stavano cercando Myles Sanderson da maggio, quando ha violato la libertà vigilata, quando non incontrò il suo ufficiale di custodia. È stato classificato come “illegale in libertà“, ha riferito la polizia di Saskatoon alla CBC.

Myles Sanderson è stato messo in libertà vigilata dopo aver scontato una condanna federale di quasi cinque anni per aggressione, rapina e minacce.