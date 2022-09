Macchie di sudore sui vestiti, mezzo bicchiere di quest’ingrediente e sparisce tutto

Le odiose macchie di sudore sui vestiti non vanno via? Ecco che con solo mezzo bicchiere di questo ingrediente si potrà ottenere qualcosa di mai sentito prima di oggi.

Le macchie di sudore sui vestiti sono le più persistenti, non solo in termini di odore ma anche di intaccamento alle fibre per poi rovinarle completamente. Moltissime volte si nascondono indossando altri vestiti sopra quello macchiato, oppure si mette il capo da una parte con l’intenzione di non usarlo più.

Quelle fastidiose macchie gialle possono essere rimosse grazie agli ingredienti naturali delle nonne. Uno in particolare è super efficace e ne basta solamente mezzo bicchiere.

Aloni di sudore dai tessuti, i rimedi naturali per toglierli

Come accennato, le macchie di sudore sono tra quelle veramente terribili che si accentuano con l’arrivo dell’estate. Molte volte si prende il capo e si butta, comprandone uno nuovo.

Senza mai utilizzare la candeggina per questo tipo di macchie, ci sono dei rimedi naturali che possono aiutare ad eliminare completamente la macchia. Conosceremo dopo l’ingrediente chiave di questa azione, ma prima elenchiamo quelli che sono i rimedi naturali da usare per eliminare gli aloni di sudore e l’odore persistente.

Contro le macchie di sudore e il cattivo odore , l’aceto di vino bianco è ottimo per lasciare capi puliti e brillanti. Basterà mettere un bicchiere di aceto di vino bianco dentro una bacinella fredda e lasciare il capo da smacchiare in ammollo per una o due ore. Subito dopo sfregare la zona interessata e procedere con il lavaggio delicato, risciacquando bene;

Bicarbonato di sodio, l'ingrediente che non manca mai nei mobiletti delle case. È ideale quando gli aloni interessano capi scuri o giacche, proprio perché altamente delicato. Per poter sfruttare le sue potenzialità, basterà mescolare un cucchiaio nell'acqua fredda e poi lasciare il capo macchiato in ammollo per almeno 30 minuti. In alternativa, si potrà formare una miscela con acqua e bicarbonato, da strofinare sulla zona di interesse con l'aiuto dello spazzolino da denti. Lasciare agire per almeno 10 minuti e poi lavare bene il capo;

Anche la vodka è uno degli ingredienti chiave per eliminare gli aloni dai vestiti. Mettere il liquido dentro uno spruzzino, diluire con acqua tiepida e vaporizzare il composto sulle macchie. La miscela dovrà agire per 5 minuti prima di procedere con il lavaggio;

In questa piccola lista non può mancare il limone, con il suo potere pulente e sbiancante. Insieme al bicarbonato crea il mix perfetto per pulire e igienizzare non solo i vestiti ma anche la casa. La miscela di questi due ingredienti andrà vaporizzata e lasciata agire 30 minuti prima del lavaggio completo.

Eliminare le macchie di sudore con mezzo bicchiere di questo ingrediente

Eccoci arrivati all’ingrediente chiave in grado di eliminare ogni traccia di sudore e di macchia gialla dai tessuti. Basterà solo mezzo bicchiere di shampoo per capelli con acqua fredda, per poi lasciare il capo in ammollo tutta la notte.

Il giorno seguente procedere con il lavaggio in lavatrice e addio macchie! In alternativa, si può usare anche mezzo bicchiere di detersivo per i piatti delicato.