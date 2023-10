West Nile, uomo di 80 anni morto a Mantova

In totale sono 14 i casi di virus di West Nile riscontrati a Mantova e altri tre sono in corso d’esame da parte del personale sanitario.

L’anziano è deceduto i primi del mese, ma la notizia è stata diffusa soltanto nelle scorse ore. A riportarlo è la “Gazzetta di Mantova”.

Uomo di 80 anni morto a Mantova: era stato contagiato dal West Nile

Un uomo di 80 anni è deceduto all’ospedale Carlo Poma di Mantova dopo aver contratto il virus ‘West Nile. L’anziano viveva nell’asolano e qualche giorno prima del decesso era stato ricoverato nel nosocomio lombardo con febbre alta. Si tratta del secondo caso registrato a Mantova, dopo la morte dell’86enne deceduto lo scorso mese di agosto. In totale sono 14 i casi di virus del West Nile riscontrati a Mantova, più altri tre che sono monitorati dal personale sanitario.

Il virus West Nile si trasmette attraverso una puntura di zanzara (anche se a veicolarlo sono anche gli uccelli) e per la prima volta è stato riconosciuto nel 1937 in Uganda, proprio dal villaggio West Nile, da cui ha preso il nome. Il virus, che ha un periodo di incubazione che va dai due ai 14 giorni, non si trasmette tra persone. Generalmente la maggior parte delle persone che viene infettata dal West Nile non presenta sintomi. Il primo caso nel nostro Paese è stato segnalato nel mese di giugno a Padova.