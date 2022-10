Camino, la tecnica per rimuovere lo sporco in poche mosse

Avere il camino, soprattutto in inverno, è confortevole e soprattutto riscalda la stanza nelle giornate molto fredde. Ma pulirlo può essere davvero una mossa complicata e soprattutto laboriosa da fare. Ecco come farlo in poco tempo.

Il camino in casa è un sogno per molti, che amano le atmosfere romantiche, calde e da montagna per intenderci. Il camino in inverno porta calore e rende l’ambiente molto più confortevole, soprattutto nelle giornate fredde e gelide.

Però, per avere un camino sempre funzionante ed efficiente, la manutenzione è la cosa più importante da fare. Ma come si può pulire in poco tempo? Ecco semplici mosse per farlo senza grandissimi sforzi.

Come pulire il camino in poche mosse: i consigli

In inverno non c’è niente di più bello che entrare in casa e trovare il camino acceso, che crea quel tepore perfetto per stendersi sul divano a vedere un film, dopo una stressante giornata di lavoro.

Per poterlo utilizzare al meglio sempre nella stagione invernale, è importante però pulirlo prima di metterlo in funzione. Visto che a breve l’inverno arriverò, è bene sapere ora come poterlo pulire in poche mosse.

Le ceneri del camino, infatti, vanno rimosse prima di rimetterlo in funzione, sia per un fatto di pulizia ma anche di salute, perché le ceneri vecchie potrebbero risultare tossiche.

Ma come fare, quindi, a pulire il caminetto?

È semplice, basta un poco di buona volontà: prima di tutto, accertarsi che le braci e la cenere siano fredde, poi stendete un telo, un lenzuolo vecchio, avanti al camino.

Prendete una pala o una cazzuole per raccogliere tutte le ceneri accumulate, buttandole in un secchio possibilmente di metallo. Potete anche usarle per il terreno delle vostre piante, visto che fanno anche da fertilizzante.

Rimuovete tutto dal camino e utilizzate un’aspirapolvere per rimuovere i residui di cenere. Poi, per pulire la fuliggine sulle mura del caminetto esistono diversi metodi, ecco come si può fare.

Togliere la fuliggine dal camino: tutti i rimedi con ingredienti casalinghi

Per pulire anche esteticamente il vostro camino, i cui mattoncini saranno neri di fuliggine, si possono utilizzare i seguenti metodi, realizzabili con ingredienti che si trovano in casa.

Per il primo serve sapone per piatti, sale, aceto e acqua, come usarli? Spruzzare l’acqua sull’area interessata, poi immergete una spazzola in una miscela fatta di sapone e sale da cucina, che aiuterà a sciogliere la fuliggine.

Strofinare poi l’area per eliminare tutto lo sporco, con l’aceto poi aiutatevi a togliere gli ultimi residui e a togliere gli odori di fumo.

Un altro metodo sempre con il sapone per i piatti, è utile aggiungendo ammoniaca, pomice e acqua.

Servirà uno spray pieno di acqua, due secchi colmi anch’essi d’acqua calda. In un secchio aggiungere il detersivo per i piatti e mezza tazza di ammoniaca. Nell’altro secchio, invece, l’aceto bianco.

Spruzzate con l’acqua il focolare, poi nel secchio con il sapone immergete una spazzola e poi cospargetela di pomice macinata: strofinate e poi risciacquate con l’acqua piena di aceto bianco.

Questi due metodi saranno molto efficaci per la pulizia profonda del vostro camino, che ora sarà pronto per essere utilizzato in inverno.