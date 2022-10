Infedeltà a Buckingham, l’avrebbe tradita con un’altra donna: la voce esplosiva

Buckingham Palace, la dimora delle infedeltà. Scoperto il tradimento di lui con lei. L’indiscrezione fa infuriare i sudditi. In bilico una amatissima royal couple.

Matrimonio a rischio per una amatissima coppia della Royal Family? Lui l’avrebbe tradita con un’altra. Il gossip impazza e fa tremare la casa reale.

Tradimento a Buckingham, coppia reale a rischio

Buckingham Palace torna ad essere al centro dell’attenzione. La dimora dei sovrani inglesi oggi è teatro di infedeltà. Proprio da Londra arriva una storia che ha dell’incredibile e che promette di scuotere la monarchia e non solo: il loro matrimonio è forse a rischio?

Sembra proprio che lui, l’amatissimo nobile, abbia tradito lei, nobildonna acquisita, con una fanciulla ricca, famosa e conosciuta in tutto il mondo. Non si placano dunque le polemiche che travolgono ancora una volta i componenti principali della casa reale inglese.

Questa volta, a finire nell’occhio del ciclone sono due dei personaggi più amati della chiacchieratissima casa di Windsor. Se fino a qualche giorno fa gli occhi di tutto il mondo erano puntati solo su Carlo e sulle nuove funzioni che sta assolvendo come sovrano d’Inghilterra, ora l’attenzione si sposta su altri due membri del famoso casato che stanno attraversando un periodo molto complicato. Scopriamo insieme chi avrebbe tradito chi e con chi.

Lui avrebbe perso la testa per lei: scandalo nella casa reale

Matrimonio al capolinea per due amatissimi membri della dinastia dei Windsor? Loro starebbero attraversando la tempesta: ci riferiamo ad Harry e Meghan. Circola una voce che, a quanto pare, sta dando molto fastidio alla duchessa del Sussex: Harry avrebbe avuto un flirt con un’altra donna, una famosa modella conosciuta in tutto il mondo: il suo nome è Sarah Ann Macklin.

Harry e la modella di Burberry si sarebbero conosciuti ben 6 anni fa, nel periodo in cui il principe secondogenito di Carlo e Diana aveva già iniziato a frequentare la allora attrice americana, Meghan.

Diciamo pure che il principino ribelle ha tenuto per un po’ il piede in due scarpe: frequentava contemporaneamente le due bellissime. Con Sarah, la storia è durata pochissimo.

A parlare di questo flirt di cui nessuno sapeva nulla è la biografa e scrittrice Angela Levine che ha pubblicato un libro sulla casa reale inglese raccontando proprio della infatuazione di Harry per la modella di Burberry con la quale le cose sembravano piuttosto serie.

I due si sono conosciuti ad un party privato nel quale Harry riuscì ad ottenere il suo numero di telefono e da quel momento iniziò a scriverle quotidianamente.

Anche un amico del principe ha riportato l’attenzione su questa storia affermando che, per quanto i due bellissimi si siano visti e frequentati per diverso tempo, non erano però sulla stessa lunghezza d’onda. Troppo diversi, vite differenti che non consentivano loro di viversi pienamente l’amore.

Crisi familiare: lei è furiosa

Il duca del Sussex non si è voluto esprimere su questa storia temendo di ferire la sua attuale consorte, Meghan, che ha scoperto di questa storia solo poco tempo fa. Dopo aver deciso di chiudere la sua frequentazione con Sarah, qualche settimana dopo Harry annuncia la sua relazione con la ex attrice di Suits.

Si dice che Meghan non sia per nulla felice che questa storia sia uscita fuori e anche se oggi è lei a condividere la vita con il duca del Sussex, è fortemente amareggiata con i tabloid internazionali che in un momento così delicato per loro, hanno tirato fuori questa storia che sta facendo soffrire tutti ma soprattutto lei.

Qualcuno dice che la Markle potrebbe decidere di prendersi una pausa da Harry proprio per riflettere sul loro rapporto. Harry, dal canto suo, non si è voluto esprimere a riguardo. Interrogato sulla sua relazione con la modella, non ha confermato ma nemmeno smentito, ha preferito trincerarsi dietro il silenzio.

Se effettivamente il tradimento è avvenuto, Meghan sicuramente non gliela farà passare liscia. D’altronde, la vendetta è un piatto che va servito freddo… anche a distanza di anni.