Dopo il secondo audio “rubato” a Silvio Berlusconi, è la premier in pectore, Giorgia Meloni, a dire la sua. La leader di Fratelli d’Italia, in una nota, ha chiarito come chi non sposerà la linea a favore dell’Unione europea e della Nato sarà fuori dal governo, anche a costo di non farlo partire.

“Su una cosa sono stata, sono e sarò sempre chiara. Intendo guidare un governo con una linea politica estera chiara e inequivocabile“, ha scritto Meloni nella nota, che ha specificato anche che chiederà a tutti i ministri del futuro esecutivo che linea intendano adottare, perché anche da loro vuole chiarezza.

Meloni: “Italia in Ue e Nato, chi non è d’accordo è fuori”

Giorgia Meloni pone fine al suo silenzio. Dopo una giornata, in cui sono usciti nuovi audio del suo alleato in maggioranza Silvio Berlusconi, in cui il leader di Forza Italia ricostruisce a modo suo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, è la premier in pectore a dire quello che pensa, e lo fa con una nota che lascia poco spazio alle interpretazioni.

“L’Italia è a pieno titolo, e a testa alta, parte dell’Europa e dell’Alleanza atlantica – ha iniziato la numero uno di Fratelli d’Italia nel comunicato che è stato diffuso -. Chi non fosse d’accordo con questo caposaldo non potrà far parte del governo, a costo di non farlo“. La futura presidentessa del Consiglio ha sottolineato come sia stata sempre chiara e sempre lo sarà sulla linea politica estera che intende avere nell’esecutivo che guiderà.

D’altronde, ha specificato ancora Meloni, il Paese con loro al governo “non sarà mai l’anello debole dell’Occidente, la nazione inaffidabile tanto cara a molto nostri detrattori“, anzi l’obiettivo è quello di rilanciare la credibilità e difendere gli interessi. “Su questo chiederò chiarezza a tutti i ministri di un eventuale governo. La prima regola di un governo politico che ha un forte mandato dagli italiani è rispettare il programma che i cittadini hanno votato”.

Lollobrigida: “Parole Berlusconi? Tajani spiegherà le posizioni di FI e FdI al Ppe”

Più diretto, invece, è stato il capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, Francesco Lollobrigida, che all’uscita da Montecitorio – dove oggi si è votato per l’Ufficio di Presidenza -, ha commentato le parole di Berlusconi, dicendo che sarà Antonio Tajani, il coordinatore nazionale del partito del Cavaliere ed ex presidente del Parlamento europeo, a spiegare al Ppe che volesse dire il suo numero uno, confermando, però, “le posizione di Forza Italia storiche espresse” così come quelle dello schieramento di Meloni che “ha tenuto dall’inizio“.

Quindi “vicinanza al popolo ucraino contro un’invasione immotivata e ingiustificata della Russia di Vladimir Putin“. Il piano, ha detto ancora, “è quello di un’alleanza internazionale che difenda il diritto internazionale e il prossimo governo si orienterà in questo modo senza se e senza ma“.