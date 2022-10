Camilla Parker, quel terribile vizio che fa infuriare Carlo: non riesce a farne a meno

By

Camilla Parker, scoperto il brutto vizio che fa andare su tutte le furie il Re Carlo: un sacco di soldi buttati per questa sua ossessione. Che rabbia.

Il “vizietto” della Queen Consort, Camilla Parker, fa infuriare il nuovo sovrano d’Inghilterra. Ecco quanti soldi ha buttato dietro a questa brutta abitudine. Assurdo.

Camilla Parker fa infuriare Carlo

Con la salita al potere di Carlo III che è diventato ufficiosamente il Re della nazione inglese e che il prossimo 6 maggio 2023 verrà proclamato a tutti gli effetti sovrano d’Inghilterra, cambiano le cose anche per Camilla Parker.

Lei, la moglie dell’ex principe del Galles che fino ad ora ha avuto il titolo di duchessa della Cornovaglia, rifiutando di sua sponte quella di principessa del Galles per non fare un torto alla memoria di Lady Diana, oggi si ritrova ad essere Regina Consorte del Regno Unito.

Il marito, insieme anche allo staff di Buckingham Palace, sta facendo di tutto affinché la Parker possa diventare Regina di diritto e non solo Regina Consorte. La strada però sembra ancora lunga.

Intanto, Carlo e Camilla cominciano la loro avventura come nuovi sovrani d’Inghilterra. A proposito di Camilla, sapete che più volte la ex duchessa di Cornovaglia ha fatto infuriare il consorte? Il suo brutto “vizietto” indispettisce tantissimo il sovrano d’Inghilterra.

Qual è il “vizietto” della Queen Consort che fa arrabbiare il sovrano

Camilla Parker si mostra ai sudditi inglesi sempre affabile e sorridente. Eppure, tra le mura del palazzo reale, più volte ha fatto perdere la pazienza al marito, il Re Carlo.

Il nuovo sovrano d’Inghilterra non riesce proprio a tollerare un vizio che Camilla ha da tanti anni e a causa del quale ha speso ogni settimana tantissime sterline. Di che cosa stiamo parlando? Del suo vizio del fumo.

Si dice infatti che la ex duchessa di Cornovaglia abbia una dipendenza dal fumo e che per dare sfogo a questo suo vizietto abbia speso tantissime sterline ogni giorno, ogni settimana e ogni mese, buttando così i soldi.

Un vero schiaffo alla miseria, hanno dichiarato gli utenti del Regno Unito sui vari social network. Camilla, che ha la possibilità di godere di una vita fatta di lustri e ricchezze, sperpera il denaro in futili vizi.

Anche Re Carlo, per la prima volta, si trova concorde con il pensiero dei suoi sudditi. Lui, che non ama il fumo, ha sempre rimproverato la consorte di questo suo vizietto che proprio non riesce a tollerare.

La Parker corre ai ripari

Camilla ha deciso di ascoltare il consiglio del marito e si è dunque rivolta a una clinica specializzata nelle dipendenze che l’avrebbe aiutata, si dice, a togliere il vizio del fumo.

Oggi, dunque, la Parker non fuma più, anche se fonti vicine alla famiglia reale fanno sapere che, di nascosto, ogni tanto la Queen Consort si accende qualche sigaretta lontano dagli occhi indiscreti di tutti.

Dove si rifugi non lo sappiamo. In passato, ha fatto sapere la scrittrice Tina Brown, per evitare di essere rimproverata dal marito, Camilla si rifugiava nella sua casa nel Wiltshire dove nessuno poteva vederla.

Se questo vizio è stato messo da parte, un altro ancora deve essere accantonato, quello dell’alcol. Oltre a fumare, Camilla è una accanita bevitrice. Si dice che la Regina Consorte adori bere e in più occasioni è stata trovata anche ubriaca dallo staff del palazzo reale. Pure questa situazione ha messo più volte in imbarazzo Carlo che ha costretto la moglie a chiedere aiuto.