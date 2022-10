Secondo lo studio condotto in Cina l’alcol ridurrebbe le probabilità di successo dei trattamenti di fertilità nella donna, anche quando a bere è l’uomo.

Le analisi sono state condotte in Cina, dal Tongji Medical College, e pubblicate su Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. I ricercatori che hanno considerato i consumi di caffeina e di alcol: studi effettuati su 26.922 donne e partner che fanno uso di trattamenti di fertilità.

Fertilità, il consumo di alcol influisce negativamente

Nove quelli riguardanti l’alcol, e sette quelli sulla caffeina. Pare che la caffeina non sia responsabile di riduzioni delle possibilità di rimanere incinta, a differenza invece dell’alcol che inciderebbe nei trattamenti sulla donna anche quando è solamente l’uomo a farne uso.

Lo studio nel dettaglio

Secondo quanto osservato dai ricercatori cinesi dunque, l’alcol è associato a un cambiamento dei tassi di nascita. Pare che il consumo di alcol da parte della donna – con un solo bicchiere di bino e di birra per 84 g alla settimana corrisponda a un -7% nelle possibilità di una gravidanza, contro chi invece si astiene completamente dal bere (anche come coppia).

Per quanto riguarda invece la caffeina, l’uso da parte della coppia non pare influire in negativo.

Per gli uomini invece – tornando all’alcol – la percentuale è ancora peggiore. Chi consuma infatti 84 g alla settimana di alcol ha il 9% di possibilità in meno di diventare padre secondo i dati forniti dal Tongji Medical College.

Uno degli autori dello studio ha confermato infatti che lo stile di vita delle coppie risulta ormai fondamentale per una gravidanza, e in questo stile di vita l’assunzione di alcol è influente come dimostrato dai risultati. Ancora Yfeng Li sostiene che gli studi su tali argomenti, e sulle reali cause, devono ancora essere approfonditi, soprattutto per quanto riguarda l’influenza dell’alcol sul sistema riproduttivo.

Nel complesso tutti i medici sconsigliano sostanze alcoliche durante la gestazione, discorso diverso per l’alcol in gravidanza però, che ovviamente anche in minime dosi può gravare sulla salute del futuro nascituro e sul regolare sviluppo del feto.

Uno studio recente aveva stimato che in Italia tra il 50 % e il 60 % delle donne in gravidanza farebbe uso di sostanze alcoliche durante la gravidanza. Una tendenza che non è calata nonostante i recenti studi sulle cause dell’alcol su fertilità e gravidanza.