Versa del bicarbonato sulla padella, dopo 1 minuto avviene qualcosa di inaspettato

Il bicarbonato ha molteplici utilizzi ma questo, probabilmente, non lo conoscevi. Scopri perché versarlo sulla padella.

Se si mette il bicarbonato in una padella si ottiene una reazione senza paragoni che ti stupirà.

I molteplici usi del bicarbonato di sodio

Spesso, si utilizzano tanti prodotti chimici per pulire la casa, la propria biancheria o per assorbire i cattivi odori. In realtà, si può ovviare a tutti questi problemi con un unico prodotto, molto economico, che si trova già nelle nostre dispense. Stiamo parlando del bicarbonato.

Sì, hai letto bene, quella polvere bianca che, spesso utilizziamo in cucina, è un valido alleato anche per le pulizie domestiche. Le massaie lo utilizzano al posto del lievito oppure, comunemente, si può disciogliere in acqua e bere dopo una cena abbondante.

Eppure, il bicarbonato è in grado di assolvere a molteplici altre funzioni. Si può adoperare, ad esempio, sui materassi per togliere i cattivi odori oppure assorbire l’umidità. Lo stesso si può fare per le scarpe sportive o i sandali estivi. Inoltre, in lavatrice può essere usato come sbiancante e ammorbidente. Il bicarbonato è un ottimo alleato anche nelle pulizie. Infatti, vediamo cosa succede se lo versiamo in una padella.

Cosa succede se si mette nella padella

Le padelle, più di tutte le altre stoviglie, sono quelle dove i residui di cibo potrebbero resistere più che altrove. Spesso, infatti, restano dei residui bruciacchiati che non si riesce a togliere. Intanto, il materiale delle padelle antiaderenti è molto delicato. Dunque, non sempre si può procedere strofinando. Si rischierebbe, infatti, di guastare la padella e renderla inutilizzabile.

Per fortuna, qui entrerà in gioco il bicarbonato, la soluzione delicata, naturale ed efficace per pulire e sgrassare a fondo le tue padelle senza bisogno di usare olio di gomito o prodotti chimici.

La superficie della padella andrà cosparsa di bicarbonato, meglio se insieme ad un cucchiaino di aceto di mele. Il composto ottenuto dovrà essere lasciato agire per circa un minuto. Successivamente, ti servirà una spugna per pulire la superficie e vedrai subito la differenza. La patina di sporco sarà sparita. Se non dovesse funzionare, prova ad aggiungere dell’acqua e ad accendere la fiamma. Lascia bollire qualche minuto. Vedrai l’acqua frizzare e portare via con se tutto lo sporco.

Questo rimedio potrà essere usato sia per la parte interna che per la parte della padella che va a contatto con il fuoco che è, spesso, soggetta a bruciature di ogni tipo che sembrano irremovibili. Per questa parte, potresti necessitare di una paglietta d’alluminio molto fine. Il risultato sarà molto buono e te ne ricorderai quando dovrai fare i conti con delle padelle sporche o altre stoviglie incrostate. Parola d’ordine: bicarbonato!