Camilla Parker esagera col botox, le accuse dei sudditi: volto trasformato | FOTO

By

Camilla Parker, la situazione le sta sfuggendo di mano: la chirurgia estetica l’ha trasformata completamente?

Pare avere esagerato un tantino con il botox, la Regina consorte, Camilla Parker. Le accuse dei sudditi parlano chiaro: sembra un’altra persona.

Camilla Parker, la Regina della discordia

Sono passati diversi mesi da quando Camilla Parker è salita al trono inglese con il titolo di Regina consorte. A maggio 2023, insieme a Carlo, i due saranno proclamati legalmente e ufficialmente reggenti del Regno Unito.

Nei fatti però, entrambi assolvono dall’8 settembre 2022, giorno in cui è scomparsa la Regina Elisabetta, l’incarico di re e regina della nazione britannica. Sicuramente Camilla Parker non gode di grande popolarità nel Regno Unito, anche se secondo gli esperti reali, di recente il suo indice di popolarità è aumentato, in positivo, notevolmente.

Forse i sudditi si stanno abituando all’idea che d’altronde lei è la nuova Queen? Quindi perché remarle contro? Camilla Parker è una donna senza dubbio affascinante. Semplice e mai eccessivamente truccata, si è mostrata sempre, tanto in pubblico quanto in privato, acqua e sapone.

Eppure, proprio dal Regno Unito arrivano le accuse pesanti dei sudditi: la Regina consorte in realtà si è sottoposta a interventi di chirurgia estetica per anni. Ultimamente però, pare aver esagerato con il botox: il suo viso si è trasformato.

La trasformazione della Regina consorte fa a (s)parlare i sudditi

Camilla Parker, la situazione con il botox e la chirurgia estetica le è sfuggita di mano e oggi appare completamente diversa rispetto al passato. I sudditi ne sono sicuri: il chirurgo l’ha rovinata.

La ex Duchessa di Cornovaglia ha sempre avuto un posto speciale nel cuore di Carlo, ancor prima che i due diventassero moglie e marito. Poiché la famiglia reale non accettava la presenza a corte della Shand, lei decide di prendere in mano la situazione.

Pare che sia stato proprio Carlo, anni fa, a convincere la ex signora Parker Bowles a sottoporsi a degli interventi per migliorare anche il suo lato estetico. Lo racconta Bertrand Meyer-Stabley nel suo libro Majesté.

Nel racconto della Royal Family, l’autore parla dei numerosi interventi estetici ai quali si sarebbe sottoposta l’attuale Regina consorte e anche delle cifre astronomiche che avrebbe speso per rifarsi il viso.

Parliamo di somme ingenti, all’incirca 11.000 sterline spese solo per modificare i denti, allinearli e sbiancarli. Ma non è tutto. Altre sterline le avrebbe spese per rimpolpare il viso e levigare le rughe della fronte sottoponendosi a costose iniezioni di botox.

Avrebbe poi ha continuato negli anni a sottoporsi a laser terapia per rimuovere le zampe di gallina e le rughe vicino alla bocca. I risultati non sono stati buoni: oggi sembra più vecchia della sua età. E del guardaroba ne vogliamo parlare? Negli anni anche il suo look è migliorato visibilmente.

La nuova Regina solo da qualche anno predilige abiti eleganti ma anche piuttosto attillati per indossare i quali, segue una dieta rigida che nel giro di poco tempo le ha consentito di perdere almeno due taglie.

Lo stile casual e troppo sportivo e poco regale che ha sempre adottato, ha lasciato il posto a tailleur di famosi brand e dresses aderenti di Valentino, suo stilista preferito. Per farsi accettare poi nella casa reale, la Parker avrebbe smesso anche di fumare ponendo fine ad una dipendenza che durava da ben 40 anni.

Sicuramente Camilla Parker non avrà mai lo stesso affetto e l’amore che il mondo ha riservato a Lady Diana. Però la Regina consorte si sta impegnando per farsi apprezzare dai sudditi inglesi.

La trasformazione anche fisica che ha subito degli anni ha lasciato tutti però senza parole. Il popolo britannico ritiene che non fosse necessario che Camilla rinunciasse alla sua identità solo per compiacere la famiglia reale. Proprio questo suo lato caratteriale, così plasmabile e volubile, la rende attaccabile sotto diversi punti di vista.