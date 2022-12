Previsioni meteo a Natale: caldo anomalo con punte di 25 gradi

Sono arrivate le attesissime feste di Natale e quest’anno le previsioni meteo che ci aspettano sono decisamente anomale per il periodo in cui cade questa festività. Essendo a dicembre ci si aspetterebbe infatti una temperatura molto più rigida e invece, quest’anno potremmo arrivare a toccare addirittura 25 gradi. Sembra assurdo ma a quanto pare quello di quest’anno sarà un caldo Natale più che un bianco Natale.

Le feste di quest’anno, rispetto a quelle tradizionali registrano dai 7 agli 8 gradi sopra la media standard. Tutto questo è da ricollegarsi all’anticiclone che porterà in regalo a Natale una giornata soleggiata. Sembra infatti che stiano per arrivare delle temperature quasi estive nel sud Italia.

Andando più su però, le temperature si abbassano e il cielo diventa nuvoloso. Queste infatti sono le previsioni stimate per la Liguria. Non bisogna però abbassare la guardia perchè, il 29 dicembre tornerà il freddo, assolutamente normale per questo mese dell’anno.

Facciamo un pò di chiarezza su queste previsioni meteo per questo Natale 2022.

Un Natale a maniche corte

Il classico Natale con il camino acceso e la neve fuori dalla finestra quest’anno lo vedremo solo nei film. Sembra infatti che questo Natale registrerà delle temperature quasi estive. Le previsioni meteo indicano infatti un aumento di circa 8 gradi rispetto alla media del periodo di queste festività. Mettete da parte i maglioni pesanti e le sciarpe, quest’anno le temperature saranno tutto tranne che fredde.

A quanto pare ormai si registra 1 Natale su 10 con la neve e le temperature sono sempre più alte in questo periodo. Queste sono le stime calcolate dal 1980, e da allora il natale non è più “bianco” come recita il famoso canto natalizio. Arriva perciò l’anticiclone di di Natale, che per almeno una settimana porterà temperature miti e gradevoli.

il tempo però non grazierà tutta l’Italia, infatti al nord sono previste precipitazioni. In particolare il brutto tempo colpirà la Pianura Padana, Liguria il Trentino. In queste zone infatti l’anticiclone africano per Natale porta molto spesso nubi sparse e pioggia.

Il periodo delle feste

La settimana che arriva nelle regioni del sud registrerà 25 gradi, mentre sulle pianure del centro nord il caldo lascerà spazio a cieli nuvolosi con piogge sparse. Purtroppo però per gli amanti del caldo, queste temperature non resteranno per tutto il periodo festivo. Sembra infatti che sia prevista una perturbazione atlantica il 21 dicembre.

Questo dicembre certamente è un mese un po’ particolare per quanto riguarda le temperature che si alternano spesso, portando con sé anche influenza e raffreddore. Dopo un Natale decisamente caldo però tornerà nuovamente il freddo, più precisamente il 29 di dicembre.