Separazione in arrivo a Windsor? L’assenza sospetta: lui se n’è andato di casa

Iniziano a girare delle voci sospette su una delle coppie reali più amate di sempre: stiamo parlando di quella composta da Kate e William. Pare proprio che il principe del Galles, futuro re d’Inghilterra, sia andato via di casa mentre la consorte sia rimasta da sola a palazzo con i figli.

Che cosa sta succedendo a William e Kate? Loro da sempre sono una delle coppie più amate della famiglia britannica. Sempre affiatati e complici, si mostrano ogni volta in pubblico come il duo perfetto.

Eppure pare che qualcosa stia iniziando a cambiare nel loro matrimonio: c’è forse aria di crisi? I fan della coppia possono però tirare un sospiro di sollievo, almeno per il momento. Per quale ragione però il principe William se n’è andato di casa? La motivazione è piuttosto curiosa: il rampollo inglese ha preso parte al matrimonio di Rose Farquhar.

Questo nome vi suona familiare? Per gli esperti del Royal gossip sicuramente sì. La donna in questione è niente di meno che l’ex fidanzata del principe William. Ebbene sì, il futuro erede al trono di Inghilterra ha lasciato Kate a casa con i figli per partecipare alle nozze della sua ex.

Il fratello di William è stato beccato nel Gloucestershire, alla chiesa di Santa Maria Vergine a Tetbury per assistere alle nozze di Rose con George Gemmel. Assente la Middleton e i tre pargoli che sono rimasti invece ad Adelaide cottage.

Come mai William ha deciso di partecipare al matrimonio della ex? Si dice che in realtà i due siano rimasti in buoni rapporti. Rose è stata la prima fidanzata ufficiale del rampollo inglese.

Dopo la fine della loro storia, lei volò a New York per studiare recitazione. Dopo il diploma presso il Lee Strasberg Institute, si è occupata anche di curare un’altra sua grande passione, il canto.

La donna ha partecipato a vari programmi televisivi come The Voice UK. Al momento lavora, ricoprendo un ruolo manageriale, presso il Belvoir Castle. Bella nel suo abito nuziale bianco, con un pellicciotto che le copre le spalle e un lungo velo, Rose ha sicuramente attirato l’attenzione degli ospiti e indubbiamente anche di William.

Perché Kate non si è presentata alle nozze? Gli esperti reali hanno adotto due ragioni importanti. La prima è perché la Middleton non sopporterebbe la sposa (e a buona ragione). La seconda invece, è perché tra gli ospiti delle nozze c’era anche Rupert Finch, uno degli amici di William ma anche ex fidanzato dell’attuale principessa del Galles.

Insomma gli esperti ritengono che Kate abbia voluto tirarsi fuori da questa situazione scomoda preferendo rimanere a casa con i suoi figli e lasciando invece a William tempo per rilassarsi e metabolizzare anche il duro colpo che la Royal Family ha ricevuto a seguito della messa in onda del documentario di Harry e Meghan.