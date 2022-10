Camilla Parker cuore di pietra, Kate in lacrime per colpa sua: l’ha fatta grossa

Camilla Parker senza controllo, Kate in lacrime per colpa della nuova Regina. Questa volta la ex duchessa di Cornovaglia l’ha fatta davvero grossa.

La moglie del principe William in lacrime. Camilla Parker l’ha umiliata così. Ecco che cosa è successo a palazzo reale. I sudditi sono furiosi con la nuova sovrana.

Camilla Parker, la Regina delle controversie

Dopo la morte della Regina Elisabetta che è deceduta l’8 settembre 2022 alla veneranda età di 96 anni, Carlo, suo figlio prediletto nonché primogenito, è diventato sovrano d’Inghilterra e di conseguenza la sua consorte Camilla, nuova Regina del Regno Unito.

L’incoronazione del monarca dovrebbe avvenire tra qualche mese ma intanto è lui a governare la Nazione coadiuvato da sua moglie. Carlo e Camilla sono sposati da oltre 15 anni e fino ad ora lei, che conosce la Royal Family fin da giovanissima, per via del suo legame sentimentale con l’attuale sovrano d’Inghilterra ha detenuto il titolo di duchessa della Cornovaglia.

Non è mai stata apprezzata dai sudditi inglesi, però. Nessuno la voleva nella Royal Family eppure proprio lei, a dispetto di tutti, oggi si trova a regnare sulla Nazione inglese.

Si dice che non abbia un carattere facile, l’attuale Regina del Regno Unito, tanto da aver creato un vero e proprio clima di terrore a palazzo reale, dicono alcuni tabloid internazionali.

Sapete che cosa ha combinato a Kate, la principessa del Galles? Questa volta l’ha fatta davvero grossa. La moglie del principe William è scoppiata addirittura in lacrime.

Kate in lacrime per colpa della Regina

Sono passate solo poche settimane da quando Camilla Parker è stata nominata Regina d’Inghilterra. Lei, accanto al consorte Carlo III, detiene ora le redini della Nazione inglese che fino a poco tempo fa erano nelle mani della Regina Elisabetta.

Per 70 anni, Queen Elizabeth ha avuto l’egemonia sul Regno Unito e sicuramente il suo regno passerà alla storia come uno non solo dei più lunghi ma anche dei più importanti per la storia politica dell’Inghilterra che ha coinvolto però indirettamente anche tutte le altre nazioni del mondo.

Da quando Camilla si è seduta però sul trono, la situazione a palazzo reale è cambiata. Sembra infatti che la ex duchessa di Cornovaglia abbia creato un vero e proprio clima di terrore: è arrivato per lei il momento della vendetta.

In tutti questi anni nei quali è stata accanto all’ex Principe Carlo, tanti hanno avuto da ridire sulla sua presenza nella Royal Family. Nessuno la voleva al fianco del sovrano, nessuno la voleva nella casa reale. Eppure ora lei è una delle donne più importanti e potenti non solo dell’Inghilterra ma del mondo intero.

Adesso inizia la resa dei conti. Fonti vicine alla casa reale dicono che Camilla abbia iniziato a comportarsi come una dittatrice più che come una monarca clemente. Si dice che sgridi, richiami e maltratti i suoi dipendenti e i funzionari di palazzo.

Un atteggiamento poco corretto l’ha avuto anche nei confronti di Kate, la moglie di William, che per causa sua sarebbe scoppiata anche in lacrime. Camilla, con il consenso di Carlo, avrebbe preso per sé alcuni degli oggetti più preziosi appartenuti alla Regina Elisabetta senza condividere nulla con Kate che si è sentita messa in disparte.

Ma Camilla sta avendo anche un importante ruolo istituzionale per l’Inghilterra. Si mormora che il Re Carlo non faccia una mossa, non pronunci un discorso o non compia un passo senza prima essersi consultato con lei.

Anche nelle decisioni più importanti, nelle quali dovrebbe essere coinvolta pure Kate, Camilla la estromette decidendo tutta da sola. Insomma, se prima Kate e Camilla sembravano andare d’amore e d’accordo, adesso le due sono lontane più che mai.

Il terrore che Camilla sta diffondendo a palazzo reale non piace a nessuno. I sudditi ancora una volta sono convinti che non debba essere lei a sedere sul trono della Nazione inglese.