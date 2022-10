Caro Bollette, parte il bonus Enel senza ISEE: come avere lo sconto

Rincaro delle Bollette Luce e Gas: parte il bonus ENEL senza ISEE e avere lo sconto è più facile di quanto si creda.



La nota multinazionale italiana dell’energia ENEL ha deciso di far partire il Bonus ENEL senza ISEE: ciò ha consentito di far risparmiare i suoi consumatori. Si tratta di un’interessante iniziativa: ecco chi sono i fortunati beneficiari.

Il caro bollette luce e gas sta mettendo in ginocchio le famiglie e le imprese italiane: secondo i dati dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera), l’aumento dei costi di energia elettrica sta pesando in modo notevole sulle tasche degli italiani, che spenderanno oltre mille euro l’anno, secondo le stime de Il Sole 24 Ore.

Negli ultimi mesi la ricerca ha analizzato la variazione delle stime della spesa annua. Per le famiglie costituite da due persone i consumi annui sono inferiori ai 2000 chilowattora. L’aumento dei costi energetici è pari a 800 euro. Per un nucleo familiare costituto da 3 persone, il balzo delle spese energetiche arriverà a oltre 1.700 euro all’anno. Per le famiglie costituite da 4 componenti la spesa dei consumi energetici passerà a oltre 2600 euro all’anno per il 2022.

Rincari bollette energia elettrica: lo studio dell’UNC

Per quanto concerne i rincari di energia elettrica, l’Unione Nazionale Consumatori (UNC) ha messo in evidenza che la revisione più evidente delle tariffe è quella messa in atto ad ottobre. Secondo uno studio condotto dall’Unione Nazionale Consumatori (UNC) la bolletta energia elettrica nel periodo che va dal primo ottobre del corrente anno alla fine di settembre sarà di oltre 1.700 euro.

Si tratta di un vero e proprio rialzo senza precedenti. Se i prezzi subiscono un incremento di 60 punti percentuali, in considerazione a quelli attuali e rispetto allo scorso anno, salgono di oltre centoventi punti percentuali.

Bonus Enel senza ISEE: ecco a chi spetta

ENEL ha deciso di erogare il Bonus senza ISEE per agevolare i propri clienti. Il bonus Enel senza ISEE premia tutti coloro che risparmiano. Pertanto, chi adotta comportamenti virtuosi e buone abitudini che consentono di risparmiare energia, viene premiato con un Bonus senza ISEE.

È bene risparmiare energia adottando i seguenti comportamenti, tra cui spegnere le luci nella stanza non utilizzata, fare poche lavatrici e utilizzare il meno possibile il forno elettrico. Fino a questo momento l’uscente Governo Draghi ha erogato il bonus 200 euro e a breve dovrebbe essere accreditato anche il bonus pari a 150 euro. Adesso Enel ha deciso di scendere in campo erogando un’interessante Bonus senza ISEE.

Bonus ENEL senza ISEE: chi può beneficiare dell’agevolazione?

Il Bonus ENEL senza ISEE spetta a tutti coloro che risparmieranno energia elettrica nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno 2022. I clienti si vedrebbero accreditato il bonus nella bolletta dell’anno 2023.