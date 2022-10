Camilla Parker, chi c’è stato prima di Re Carlo III? Il famoso ex marito | FOTO

By

Camilla Parker Bowles è stata sposata in prime nozze con un uomo molto affascinante. Ecco di chi si tratta.

Con la scomparsa della Regina Elisabetta II, il trono del Regno Unito è passato in mano a suo figlio, l’attuale Re Carlo III la cui cerimonia di incoronazione avverrà il prossimo 6 maggio 2023.

Al suo fianco, ad essere incoronata Regina consorte, ci sarà sua moglie Camilla Shand, che prima di essere sposata con il suo amatissimo Carlo ha avuto anche un precedente matrimonio.

Camilla Parker Bowles: ecco il primo uomo della Regina consorte

La storia d’amore tra Carlo e Camilla è stata sempre una delle più discusse del Regno Unito e non solo, in quanto la donna è sempre stata vista come colei che ha dato vita alla conseguente separazione di Carlo con Lady Diana.

Quest’ultima era considerata la principessa del popolo ed era molto amata dai suoi sudditi e per motivo Camilla è sempre stata considerata non ben vista dai sudditi che avrebbero voluto come Regina consorte la compianta Diana.

Carlo e Diana si sono separati nel 1996, un anno prima della sua tragica scomparsa mentre Camilla ha divorziato dal suo primo marito un anno prima anche se i due avevano interrotto il matrimonio molto tempo prima.

La Regina consorte, infatti, è stata sposata dal 1973 con Andrew Parker Bowles un ufficiale dell’esercito britannico adesso in congedo. Dal loro matrimonio sono nati due figli ma la loro storia si è interrotta verso gli anni ’80.

Da questo momento in poi, Camilla è diventata una presenza fissa a Buckingham Palace e Carlo ha perso completamente la testa per lei. Infatti solo quando la donna ha ricevuto la separazione da suo marito nel 1995 e Carlo l’anno dopo si è separato da Diana, dopo pochi anni i due hanno ufficializzato il loro fidanzamento.

Così, nel 2005, Carlo e Camilla sono diventati marito e moglie, un momento che entrambi aspettavano da sempre anche se avevano avuto dei matrimoni che non sono andati per il verso giusto.

Da quando è entrata a far parte della Royal Family, Camilla è stata ben attenta a non farsi vedere in giro con i suoi due figli e con il suo ex marito, ma sembra che qualcosa possa cambiare.

Il ruolo di Andrew Parker Bowles a corte

La Regina consorte, infatti, secondo il Daily Mail ha dato un incarico importante al padre dei suoi figli, ossia quello di rappresentarla formalmente durante una cerimonia funebre a cui non poteva prendere parte.

La notizia, pare sia stata confermata anche dalla Circolare di Corte, dove Andrew Parker Bowles raffigura come rappresentante di Camilla al funerale di Bowes-Lyon cugino di secondo grado della Regina consorte.

Questo dimostra che tra i due ex coniugi ci sia un ottimo rapporto e che tra Camilla e il suo nuovo marito, Re Carlo III ci sia un reciproco rispetto e una fiducia tale da non avere nessuna gelosia per gli amori passati.

Andrew, pare potrebbe ricoprire nuovamente il ruolo di rappresentante della Regina consorte in altre occasioni ed entrare quindi nella corte del Regno Unito per volontà della sua ex moglie.

Dopo il matrimonio con Camilla, l’uomo, adesso quasi ottantatreenne è stato sposato dal 1996 con Rosemary Dickinson fino alla sua morte avvenuta nel 2010 e dopo pare non aver avuto nessun altra donna.

Un particolare curioso è quello che l’ex marito della Regina consorte, negli anni ’70 quando era un giocatore della squadra di polo del Principe di Galles ha avuto una frequentazione con la principessa Anna, sorella di Re Carlo III e cognata di Camilla.

La fine del matrimonio con quest’ultima, come dichiarano molti biografi, è avvenuta per via delle relazioni extraconiugali dell’uomo tant’è che la donna che ha sposato dopo il suo primo matrimonio pare fosse la sua storia amante di lunga data.