Dramma la notte scorsa a Catanzaro. In un appartamento in via Caduti 16 marzo 1978 è divampato un incendio – per cause ancora in corso di accertamento – costato la vita a tre fratelli di 12, 14 e 22 anni.

A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa, che hanno allertato immediatamente i vigili del fuoco. I pompieri sono riusciti a salvare i genitori e gli altri due figli della coppia. Due dei superstiti sono stati trasferiti in gravi condizioni nei centri grandi ustioni di Napoli e Bari, gli altri due – in condizioni non preoccupanti – sono stati ricoverati nella struttura ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” del capoluogo. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento.

Incendio a Catanzaro: morti tre fratelli di 12, 14 e 22 anni

🔴 #Catanzaro, intervento #vigilidelfuoco in corso dalle ore 1:00 per l’#incendio di un appartamento al quinto piano di una palazzina. Rinvenuti i corpi senza vita di 3 ragazzi, soccorse 4 persone dello stesso nucleo familiare ferite in modo grave [#22ottobre 7:30] — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) October 22, 2022

