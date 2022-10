Letizia di Spagna stravolta dal botox, il prima e dopo potrebbe impressionarti | FOTO

Letizia di Spagna, Regina consorte sembra aver trasformato il suo viso per via degli interventi chirurgici a cui si è sottoposta. Ecco com’è cambiata negli anni.

Una delle donne più famose di tutto il mondo è Letizia Ortiz Rocasolano, diventata Regina consorte del Regno di Spagna per via del suo matrimonio con l’attuale Re Filippo VI, avvenuto nel 2014.

Prima di diventare la moglie del sovrano di Spagna, Letizia è stata sposata con Alonso Guerrero Perez ma il loro matrimonio ha avuto vita breve durando solo un anno dal 1998 al 1999.

Letizia di Spagna: ecco com’era prima dei presunti ritocchini

Dopo aver conseguito la laurea in Scienze dell’informazione con il settore giornalismo, si ritrovò a lavorare in Messico per poi prendere servizio in varie testate giornalistiche fino a collaborare con delle emittenti televisive.

Nel 2003 viene annunciata dalla casa reale il suo fidanzamento con l’ex principe Felipe di Borbone e di conseguenza diventa principessa delle Asturie a seguito del suo matrimonio con l’allora erede al trono.

Dopo il matrimonio segue suo marito in numerosi viaggi in giro per il mondo mantenendo contatti con il mondo del giornalismo dove presiede in cerimonie che prevedono premi e riconoscimenti.

Nel 2004, i tabloid spagnoli avevano parlato di una crisi coniugale e di una depressione da parte della Regina consorte ma lei stessa nel 2005 ha smentito queste voci annunciando la sua prima gravidanza.

Il 31 ottobre dello stesso anno, Felipe e Letizia diventano genitori di Leonor, l’attuale erede al trono del Regno di Spagna e nel 2007 nasce la loro secondogenita Sofia che porta il nome di sua nonna.

Per via del suo carattere anticonformista e ribelle è stata considerata una Regina fuori dagli schemi a tal punto da essere paragonata a Kate Middleton per via del fatto che entrambe non provengono da una famiglia nobile.

Dopo l’abdicazione del Re Juan Carlos nel 2014 e la salita al trono di suo marito, il Re Filippo sul trono di Spagna, diventa automaticamente Regina consorte e da questo momento per via del fatto di essere la moglie di un sovrano cattolico, ha il permesso di vestirsi di bianco qualora abbia un udienza col Papa.

In questi giorni, in occasione del Columbus Day, Letizia di Spagna ha ammesso di soffrire di un problema fisico, ossia di essere affetta da neuroma di Morton e che quindi per questo motivo deve rinunciare alle scarpe col tacco alto.

Il dubbio sul suo aspetto fisico

In questo periodo, si è vociferato anche del modo in cui la Regina secondo alcune indiscrezioni sembra stia educando in modo molto severo la sua primogenito Leonor per via del fatto che sarà lei la prossima Regina di Spagna.

Secondo queste voci, Letizia ha sottoposto sua figlia, ancora diciasettenne ad un intervento chirurgico al viso per rimuovere alcuni difetti in modo che possa mostrarsi sempre perfetta e impeccabile.

Non sarebbe uno scandalo visto che la Regina consorte di Spagna si è, nel corso degli anni, sottoposta lei stessa ad alcuni trattamenti chirurgici che secondo i più esperti sono stati fatti per eliminare i segni dell’età e del tempo che passa.

La donna non ha mai ammesso di essersi sottoposta a questi interventi e secondo alcuni sudditi in realtà le sue parole sono veritiere e il suo aspetto perfetto e diverso dal passato è dovuto solo ad un make-up che tende a mascherare le rughe.

Il mistero sull’aspetto di Letizia di Spagna ha interessato molti giornalisti del Paese e di altre parti d’Europa ed è un argomento di cui si parla spesso, data anche l’importanza che la donna ha in Spagna.

Mettendo a confronto le due foto del passato e del presente si può notare come la donna è cambiata, ma bisogna capire se il suo aspetto è diventato tale per via degli interventi chirurgici o per via di un bravo truccatore a corte.