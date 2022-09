Kyrgios crolla sul più bello, in semifinale ci va Khachanov!

Dopo la grande prestazione offerta contro Daniil Medvedev crolla Nick Kyrgios che esce sconfitto dal quarto di finale contro un grande Khachanov che con pieno merito stacca il pass per andarsi a giocare la semifinale contro Casper Ruud



Non finiscono le sorprese in questo US Open 2022, dopo Medvedev e Nadal esce il terzo grande favorito per la vittoria, Karen Khachanov gioca la miglior partita della sua carriera ed elimina Nick Kyrgios al quinto set dimostrando tanta qualità ma soprattutto una tenuta mentale finalmente all’altezza del proprio talento!

Grande delusione per il tennista australiano che ancora una volta dimostra tutti i limiti caratteriali che continuano a condizionarne incredibilmente la carriera, Kyrgios non riesce a gestire la pressione nei momenti più complicati del match e crolla sotto i colpi del russo che, va detto, gioca una partita sontuosa sia dal punto di vista tecnico che tattico.

Esce dunque il favorito assoluto per i bookmakers, ora per Khachanov una delicatissima semifinale contro Casper Ruud che ha eliminato il nostro Matteo Berrettini.





Khachanov elimina Kyrgios e lancia la sfida a Ruud

Dopo la meravigliosa prestazione contro Daniil Medvedev il tennista australiano non riesce a ripetersi e crolla sotto i colpi di un attento e concentrato Karen Khachanov.

Nick Kyrgios ormai lo conosciamo, il talento rimane straordinario ma ancora una volta la corsa si ferma sul più bello fermata dai soliti limiti caratteriali che continuano a condizionarlo.

Se ne va tra i fischi il tennista australiano distruggendo due racchette e insultando il proprio angolo.

Finisce 7-5,4-6,7-5,6-7,6-4 per il russo che per la prima volta raggiunge le semifinali dello US Open confermando le ottime sensazioni degli ultimi mesi.

Karen Khachanov è definitivamente esploso e la vittoria contro Nick Kyrgios è assolutamente meritata.

Il classe ’96 è bravissimo a sfruttare il proprio servizio al meglio concedendo pochissime palle break e giocando molto bene da fondo campo.

Sulla carta il russo partirà sfavorito contro Casper Ruud, al momento forse il tennista più in forma del circuito, ma proverà a giocarsi le proprie chance come fatto contro tutti gli avversari in questa stagione.

Oggi si deciderà la seconda semifinale degli US Open con in programma i due quarti di finale tra Rublev e Tiafoe e nella notte il super match tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner.

Con l’eliminazione di Matteo Berrettini il tennis italiano si affida a Jannik Sinner in uno US Open bellissimo e molto competitivo!