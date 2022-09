Poste Italiane assume, stipendi fino a 1800 euro al mese: candidati all’istante

Poste italiane assume e questa nuova opportunità da il via ad una serie di proposte interessanti. Eco come inviare subito la domanda per uno stipendio sino a 1.800 euro.

In momenti di crisi come questi che stiamo vivendo, le buone notizie fanno sempre piacere. Per i candidati alla ricerca di lavoro, Poste Italiane mette sul tavolo ogni mese nuove opportunità da prendere al volo. Si tratta di mansioni differenti che richiedono requisiti e capacità particolari, sino ad alcuni che non hanno bisogno di nulla se non del diploma di scuola media superiore.

La ricerca del lavoro è stressante, ma Poste Italiane assume ed è il momento di candidarsi immediatamente.

Opportunità di lavoro alle Poste Italiane

La disoccupazione in Italia e nel mondo ha raggiunto dei dati sconcertanti, soprattutto dopo lo scoppio della Pandemia da Covid e ora con lo scontro in Ucraina. Tra l’aumento dei prezzi delle utente, materie prime e spesa ci si ritrova con stipendi bassi e imprenditori che non riescono a coprire tutte quante le spese.

In questa giumgla di persone alla ricerca di lavoro, Poste Italiane offre sempre al possibilità di poter inviare la domanda se si risponde ai requisiti richiesti. È una azienda in forte espansione e fondamentale, per questo motivo necessita di personale qualificato che possa coprire svariate tipologie di mansioni.

In questo momento, l’azienda è nuovamente alla ricerca di nuovo personale ed è bene candidarsi subito.

Poste Italiane assume, come inviare la domanda?

Prima di capire quali sono le posizioni aperte per lavorare in Poste Italiane e i requisiti richiesti, il consiglio è di dare sempre un’occhiata sul sito ufficiale nella sezione Lavora con Noi. Non solo, ogni candidato può inviare la sua candidatura spontanea così che i recruiter possano attingere da quei CV in caso di necessità.

È anche possibile scegliere la filiale di riferimento, il tipo di mansione da svolgere e altre voci per presentare un profilo completo e dettagliato.

In questo mese di settembre, sono state aperte nuove posizioni e opportunità per le sedi di Roma e Napoli. I soggetti interessati possono partecipare ad un tirocinio forense, se neo laureati magistrali in giurisprudenza.

I candidati sono laureati con il massimo dei voti e sono già iscritti nel registro dei praticanti. Tutti coloro che rispondono ai requisiti potranno partecipare ad un tirocinio di 6 – 12 mesi, ed è previsto un rimborso spese di 600 euro al mese.

Posizioni aperte anche nelle sedi del Nord Italia, dove si cercano dei consulenti mobili che abbiano una certa esperienza nel settore amministrativo e bancario categoria commerciale. La domanda si può presentare entro e non oltre il 25 settembre.

Nella sede di Roma è previsto anche uno stage di 6 mesi per tutti i laureati da meno di un anno in:

Informatica

Matematica

Fisica

Ingegneria

Statistica

Cyber Security.

Nella sede di Landriano si cerca un esperto per il settore logistico che abbia una laurea in ingegneria meccanica e due anni di esperienza.

A Bolzano e in altre sedi del Trentino Alto Adige sono a disposizione posti di lavoro per i front end che dovranno promuovere e vendere i prodotti dell’azienda, con stipendi sino a 1800 euro al mese.