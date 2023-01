2023 sfortunatissimo per questi 3 segni zodiacali: avranno un terribile fine mese

Attenzione a questi tre segni zodiacali, saranno perseguitati dalla sfortuna a fine mese. Proprio loro avranno delle giornate infernali: tu sei tra i poveri malcapitati?

La dea bendata ha deciso di voltare le spalle a questi tre segni zodiacali: proprio per loro questo fine mese sarà davvero terribile. Poverini.

2023 sfortunatissimo per loro: attenzione a cosa dicono le stelle

Se il 2023 è iniziato in maniera splendida per alcuni segni zodiacali, per altri invece si è rivelato giù una tragedia. Le prime settimane di gennaio sono state dure e complicate per tanti. Ma se adesso siete in crisi, aspettate di vedere che cosa succederà a fine mese.

Le stelle ci avvertono già da ora: tre segni in particolare dovranno fare i conti con sfiga e sfortuna. Chi è che avrà alcune giornate davvero complicate? Lo scopriamo insieme. Spesso la dea bendata tende a tirare qualche brutto scherzo.

Anche se regala delle giornate serene e apparentemente positive, poi si vendica con altre che sono invece piene di grattacapi, problemi e imprevisti. Anche tu credi che la fortuna da un po’ di tempo ti abbia voltato le spalle?

Magari può essere solo un periodo di transizione negativa per te, con il sole dietro le nuvole pronto a fare capolino improvvisamente oppure potresti essere tra quei tre segni zodiacali che, secondo l’oroscopo, soprattutto a fine mese avranno una serie di terribili inconvenienti. Scopri se rientri anche tu tra i malcapitati oppure se la dea della fortuna questa volta ti ha scansato.

Quali sono i tre segni zodiacali che avranno un terribile fine mese

Se credevi che il 2023, in quanto numero dispari ti avrebbe portato fortuna rispetto ad un 2022 pari ma pieno di inconvenienti, forse dovrai ricrederti. L’oroscopo ci dice che tre sono i segni zodiacali che avranno un nuovo anno complicato e pieno di imprevisti, a fine mese in particolare.

Pronto a scoprire se la dea della fortuna ha deciso di voltare le spalle anche a te o se invece riuscirai a scansarla? Bene, allora procediamo. Nella nostra Top Three, per creare un po’ di suspance, partiamo proprio dall’ultima posizione.

Al numero 3 c’è il segno del Cancro. Per i nostri amici cancretti il 2023 non sarà uno degli anni più positivi. Poverini i nati sotto questo segno. Voi, che siete persone dotate di forte personalità, vi ritroverete per la prima volta scoraggiati e demoralizzati.

Frustrazione e insoddisfazione, sia sul lavoro che nel privato, vi faranno stare giù di morale, soprattutto a fine mese. Già gennaio non è iniziato positivamente per voi. Il nuovo anno lo avete inaugurato con alcuni problemi di salute e litigi con il partner.

Ci dispiace dirvi che gli ultimi giorni di gennaio non si aggiusteranno. Se attendevate delle proposte lavorative, queste purtroppo saranno rimandate a data da destinarsi. E quel viaggio che avevate organizzato da tempo per staccare la spina? Probabile che salterà anche questo.

Non discutete per frivolezze con il partner, quest’ultimo potrebbe decidere addirittura di prendersi una pausa di riflessione da voi. Insomma, la sfortuna, soprattutto nel mese di gennaio, purtroppo vi perseguiterà.

Al secondo posto troviamo i nostri amici del Sagittario. Se i nati sotto questo segno avevano delle speranze positive per il 2023, purtroppo, ahinoi, queste rimarranno deluse. Nessuno vi gratificherà come meritate, sia al lavoro che in coppia avrete non pochi grattacapi.

Il periodo più duro sarà però a fine gennaio, quando lo stress inizierà a farsi sentire pesantemente. Molti sagittario potranno decidere addirittura di fare le valigie, mollare il lavoro e cambiare vita.

Non abbattetevi, è soltanto un periodo no, poi il sole tornerà a sorgere anche per voi. Quando? Probabilmente già da metà febbraio. Insomma, tenete duro ancora un pochino.

Al primo posto della nostra lista di segni sfortunati del 2023, c’è niente di meno che il Capricorno. I nati sotto questo segno sono persone con obiettivi chiari e precisi. Purtroppo, tanti saranno i flop che vi ritroverete ad affrontare sia sul lavoro che in amore.

Nemmeno la salute sarà dalla vostra nella parte: malessere fisici e psicologici vi abbatteranno, soprattutto a fine mese. Avete bisogno già da ora di staccare la spina e pensare un po’ a voi stessi.

Come hai potuto vedere, purtroppo per questi tre segni zodiacali, le stelle non promettono nulla di buono. Non vi preoccupate, presto il sole tornerà a splendere anche per voi.