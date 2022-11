Ci troviamo all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dal cui Pronto Soccorso è fuggito un ragazzo ubriaco rubando una sedia a rotelle.

Il giovane ha dichiarato di voler tornare a casa ma è stato fermato dalla polizia e denunciato per furto aggravato.

Ragazzo fugge dall’ospedale a Caltanissetta

Nella città siciliana è avvenuto davvero un fatto insolito durante la notte scorsa, infatti un ragazzo di 24 anni ha rubato una sedia a rotelle e con questa ha tentato di fuggire da un ospedale. Teatro di questa rocambolesca fuga è il Pronto Soccorso dell’ospedale Sant’Elia, dove il 24enne era stato portato ieri sera in stato di ubriachezza e con diverse ferite sul corpo.

Gli è stata data una sedia a rotelle e dopo la prima assistenza è stato messo in attesa insieme agli altri pazienti fin quando è arrivato il suo turno.

Quando i medici l’hanno visitato e hanno curato le ferite, lo hanno poi dimesso dicendogli però di restare per alcune ore in osservazione e così gli hanno assegnato una sedia a rotelle. Il 24enne ha pensato bene di utilizzare quella sedia per dirigersi fuori dalla struttura e andare verso casa.

Questo quanto dichiarato dal protagonista di questa vicenda che poco dopo è stato fermato dalle forze dell’ordine e denunciato per il furto dell’oggetto di proprietà dell’ospedale.

L’allarme

A dare l’allarme è stata la guardia giurata che piantonava l’entrata principale dell’ospedale. Questa in un primo momento ha pensato che il ragazzo fosse semplicemente uscito per prendere una boccata d’aria o fumare una sigaretta come spesso i pazienti in attesa fanno.

Poi però si è reso conto che si stava dirigendo fuori dall’ospedale, intenzionato ad andare in città.

Così l’uomo ha avvisato la polizia e alcuni agenti che stavano arrivando con la volante hanno intercettato il giovane ancora in stato fortemente alterato poiché aveva assunto una grande quantità di alcolici.

Agitato e spaesato, è stato in un primo momento accompagnato nella struttura ospedaliera per controllare le sue condizioni di salute e riconsegnare l’oggetto trafugato, in seguito è stato accompagnato in questura.

Il ragazzo, intercettato in via Leone XIII, è stato ascoltato dagli agenti e ha riferito che si era impossessato della carrozzina perché voleva tornare a casa, ma questa è abbastanza distante dal Sant’Elia, per questo aveva pensato di percorrere in quel modo i diversi chilometri.

Per lui è scattata una denuncia per furto aggravato, per essersi appropriato indebitamente di uno strumento di proprietà del Pronto Soccorso.